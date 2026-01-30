教育臻善｜跨越圍牆以社區為教室：談「公經社科」課程在地化實踐

文：中華基督教會譚李麗芬紀念中學何樹顯助理校長

隨著「公民、經濟與社會科」的推行，前線教師正面臨同一課題：如何將課程抽象的價值觀與社會責任轉化為學生具體的學習經歷？



正因如此，中華基督教會譚李麗芬紀念中學與健康空氣行動（CAN）合作，以「空氣質素」為題設計一套針對中一學生的校本單元。是次課程核心，不在於傳授單一的環保知識，而在於透過「學校即社區」的教學理念，利用獨特的地理位置，建立一個「1.5公里學習圈」，讓學生在真實的情境中建構公民素養。



教學場域的重構：由「圍牆內」延伸至「1.5公里學習圈」

傳統教學往往受限於課室，唯是次設計，我們將學習場域定義為「學校半徑1.5公里的社區範圍」。

（作者提供）

本校毗鄰屯門公路，交通噪音與廢氣是客觀的社區議題。我們並未迴避此「負面」因素，反而將其轉化為最貼身的教材。課程設計一條貫穿校園天台、鄰近停車場、紅橋住宅區至巴士站的考察路線。此設計旨在打破學校與社區的邊界，引導學生審視每天經過的生活空間，明白校園並非孤立運作，而是社區生態系統的關鍵持份者。這種在地化（Localization）的課程設計，能有效提升學生的投入感（Engagement），不再流於紙上談兵。

（作者提供）

引入公民科學：以實證數據驅動探究式學習

針對中一學生的認知特質，本課程引入了「公民科學（Citizen Science）」的元素，強調「實證」與「探究」。

課堂中，學生配備手提空氣監測儀及分貝計應用程式，進行定點測量；同時配合「凡士林實驗」，以直觀的方式捕捉懸浮粒子。這在教學法上具有雙重意義：第一，訓練學生蒐集及分析量性數據的科學能力；第二，將無色無味的「空氣質素」轉化為視覺化的證據。當學生看見數據波動與車流量的關係，他們便能從「覺得空氣差」，昇華至理性的「數據分析」，這正是課程強調的明辨思維訓練。

價值教育的深耕：從環境正義看見社區需要

公經社科強調培養同理心。我們不僅關注環境數據，更著重數據背後的人文意涵，即「環境正義（Environmental Justice）」。

透過實地考察，學生需要觀察不同社群所承受的環境影響。例如，紅橋區舊式樓宇的通風情況、基層劏房戶面對的空氣困境，以及路邊長者休憩處的空氣質素。課程引導學生反思：為何社會上資源較少的群體承受著較嚴重的環境代價？這種由「物」見「人」的教學設計，旨在觸動學生的惻隱之心，讓他們明白構建「友善社區」不僅是改善設施，更是對弱勢鄰里的關懷與公義的實踐。

學習成果的轉向：由「二元辯論」邁向「共議解難」

在評估學生學習成果的部分，本課堂有別於傳統以「辯論」作結、強調非黑即白的二元對立；我們更傾向採用「共議（Deliberation）」模式。

（作者提供）

（作者提供）

課程最終要求學生綜合數據與觀察，撰寫一份「改善校園與社區空氣質素行動建議書」。學生需在不同持份者的利益之間尋求平衡，提出具建設性的方案——例如校園垂直綠化屏障的可行性。這一環節確立了學生作為「解決問題者」的角色，讓他們體會到作為社區的一份子，自己有能力為社區的福祉提案。

（作者提供）

「學校即社區」不應是口號，而需透過嚴謹的課程規劃落地生根。透過這次結合科學探究與人文關懷的嘗試，我們期望培育出的下一代，不僅擁有解讀數據的能力，更具備感知社區脈搏的溫度。當學生能主動為身處的社區謀福祉，教育便完成了從課室走向社會的最後一公里。

中華基督教會譚李麗芬紀念中學何樹顯助理校長。（作者提供）

畢業於香港中文大學中文系，香港科技大學通識教育碩士。香港學習圈協會司庫



