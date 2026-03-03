教育臻善｜一支球隊的誕生，見證教育的初心

文：廖寶珊紀念書院張偉聲校長

自上任校長以來，我有一個習慣——在每學年開學初，邀請不同年級的學生代表與我面談。除了學生會幹事外，我亦會約見各班的學生領袖，聆聽他們對學校的看法與建議。這些面談通常在每年九月至十月進行，同學們會先在班內討論，整理出兩至三個議題，再與我和副校長一同交流。這不只是一次溝通，更是一次學習：讓學生從討論、表達與傾聽中，學習以理服人、以禮待人。



猶記得去年的中一面談，林昊峰同學令我留下深刻印象。他性格開朗，言談間帶着初中生的青澀，亦透着一份真摯的熱忱。他告訴我，自己自小熱愛「軟式曲棍球」（floorball）這項運動。升上中學後，當發現校內暫無相關活動時，他並未卻步，反而主動向我叩問成立球隊的可能。那一刻，我看見他眼裡閃爍着堅定的光芒——那是青年對夢想的執着和行動的勇氣。

我對他說：「如果你能找到十二位志同道合的同學，並協助聯絡教練，我一定支持新球隊的創立。」他眼中的驚喜和堅定，令我難忘。

結果，他不負所望，以行動證明了決心。短短幾星期內，從聯絡同學、整理資料、安排訓練場地，到跟教練接洽，他都親力親為，辦得有板有眼。最終，學校的軟式曲棍球隊順利誕生。球隊集訓那天，我看到他與隊友們披上整齊的球衣、在球場上揮舞着球桿，心裡湧起一股說不出的欣慰。林同學走向我說︰「謝謝校長！我會努力，希望球隊將來可以打入精英賽。」他不只創辦了一支球隊，更發現了自己領導與組織的才能。

球隊的誕生，也引起了區內不少小學生的注意。去年新入學的羅思恩同學，就是因此慕名而來。思恩本身是香港代表隊成員，對軟式曲棍球充滿熱忱。自小六得知本校設有此球隊後，她便心嚮往之，決心以廖寶珊為升中目標。她明白自己成績未屬第一組別，便加倍用功力爭上游，最終在呈分試中取得佳績，如願在自行收生階段獲取錄。她說：「非常高興可以入讀廖寶珊！感謝學校給了我機會，除了可以繼續在運動上發展潛能外，我還認識了很多新朋友，在學習上也有老師的照顧，讓我對未來充滿期待呢！我會努力成為學業與運動並重的好學生！」

我在他們的故事裡，看見教育的力量——一個學生的夢想，竟能點燃另一個學生奮力追求的火花。昊峰憑着勇氣與行動，建立了展現潛能的平台；思恩因着熱誠與目標，走進孕育希望的學校。他們的故事交織成一種傳承——由學生啟發學生，從興趣走向成長。

作為校長，我所珍視的，從來不只是成績表上的分數，更是他們在成長歷程中綻放的光芒。學生能否在校園中找到自我、發揮潛能，才是教育者最深遠的關懷。當社會仍傾向以學業成績論成敗時，我們更應讓孩子明白：成長不只是一張成績表，而是一段學會實踐夢想、承擔責任、以及以生命影響他人的歷程。

學校成立一個新學會，表面上只是行政上的決定，但其背後卻承載著教育的核心信念——放手讓學生試、讓學生錯、讓學生歷練。學生在「被信任」的土壤中，才會茁壯成長；學校給予機會，學生便會以實際行動，綻放出令人驚喜的光芒。

今天的軟式曲棍球隊，已成為學校的熱門團體活動之一。我們希望將運動精神與學會文化延續下去，讓更多學生因參與而自信，因挑戰而成長。

有時候，教育的影響力，正藏在這些不起眼的小事裡。一支曲棍球、一個學生的建議、一個被接納的夢想——便足以啟動連鎖的改變。當學生願意開口、願意嘗試，當學校願意聆聽、願意支持，一道成長的光，便能照耀整個校園。

張校長原於大學攻讀工商管理，更取得註冊會計師專業資格，但本著對教育的一腔熱誠，毅然執起教鞭，並於工餘持續進修，取得教育碩士及教育博士學位。張校長認為應重視每個學生的不同特質，盡可能為他們爭取機會，協助他們發揮所長。同時願意放開固有想法，以開放態度接觸新事物，接納新觀念，陪伴學生面對日新月異的挑戰。



香港津貼中學議會簡介：



香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

