校園天地｜路德會協同中學攜浸大專家傳承非遺「雲吞製作技藝」

日前，路德會協同中學與香港浸會大學中國語言文學系，合辦中華飲食文化體驗活動，並邀請第三代傳承老字號「十大碗粥麵專家」一眾師傅親臨校園，即席示範已列入香港非物質文化遺產清單的「雲吞製作技藝」，由浸大學生與中學生同場學藝、一同動手包製雲吞。是次活動為本地大學、中學與老字號食店首度三方協作，把非遺手藝由社區帶進課堂，貫通學術研究、中華文化與世代傳承。（內容由路德會協同中學提供）



（路德會協同中學提供）

活動當日，協同中學33名中二級學生與40名浸大學生一同參與，在浸大中國語言文學系蕭欣浩博士與老店師傅的指導下，認識雲吞由選料、調餡至包製的完整工序，同時了解「打麵技藝」中以竹昇壓麵等傳統手法，更能品嚐師傅親手包製的雲吞。

是次活動的一大特色，是大學生與中學生同場學藝：浸大學生與中二級同學混合編組，圍站同一工作枱切磋包雲吞的手勢，一邊動手、一邊交流。大學生分享語言及文化知識，中學生亦藉此機會與大哥哥大姐姐傾談大學生活，提早感受大學的學習氛圍。這種「大手牽小手」的學習模式，令非遺傳承跨越學段與年齡，讓大中銜接不再是抽象概念，而是同一張枱上一起完成的一粒雲吞。

（路德會協同中學提供）

浸會大學與協同中學分別鄰近九龍城與太子，兩區雲吞麵老店林立，是香港飲食文化的重要地標。學生透過親手實作與訪談師傅，從日常生活的一碗雲吞出發，探索嶺南飲食文化的源流，深化對中華文化及國民身份的認同。

「十大碗粥麵專家」第三代傳承人劉家樂師傅分享：「這門手藝由祖輩傳到今日已是第三代，看見年輕人願意落手落腳學包雲吞，就知道這碗雲吞麵的故事會繼續傳下去。」

（路德會協同中學提供）

長期研究香港飲食文化的蕭欣浩博士指出：「雲吞與打麵技藝盛載香港人的集體回憶，是嶺南飲食文化的活見證。讓學生走近傳承人、親手實作，非遺就不再是清單上的名詞，而是可觸可感可吃的生活文化。」

路德會協同中學陳婉玲校長表示：「非遺傳承的核心在於人。感謝浸大師生與劉師傅走進校園，讓同學親眼看見匠人數十年如一日的堅持——這份敬業精神與文化自信，正是課本無法給予的一課。本校深信，最動人的中華文化教育，就在我們生活的社區之中。」

（路德會協同中學提供）

參與學生反應熱烈。中二級莊晴同學表示：「原來一粒雲吞要包得皮薄餡靚，每個手勢都有講究。師傅說他每日包過千粒雲吞，數十年如一日，這份堅持令我十分敬佩，也讓我第一次覺得非遺離我們很近。」中二級李澤霆同學則分享：「以前只顧着吃，從不知道湯底要用大地魚熬足數小時，麵條要以竹昇壓製。今次親身體驗後，我會帶家人到老店品嚐，用行動支持這門快將失傳的手藝。」

是次活動由帶隊老師、公民科及歷史科科主任潘星宇老師統籌。潘老師總結道：「一碗雲吞，連結了大學的學術研究、老店的匠人精神與中學的課堂學習。學生從熟悉的社區飲食出發，體會先輩的智慧與堅持，這正是最能觸動人心的中華文化教育與國民身份認同培育。本校期望日後開拓更多跨界合作，讓非遺傳承在校園扎根。」

「雲吞製作技藝」與「打麵技藝」同屬香港非物質文化遺產清單「傳統手工藝」類別項目。是次活動配合教育局《價值觀教育課程架構》，以體驗式學習推動中華文化教育，並體現大中銜接與跨界協作的課程創新。協同中學近年積極推展中華文化傳承與創新教育，未來將繼續連結社區資源，讓學生在生活中承傳文化。

（路德會協同中學提供）

（內容由路德會協同中學提供）

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