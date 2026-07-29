校園天地｜世界冠軍群英會：佛教茂峰法師紀念中學屢奪國際殊榮

佛教茂峰法師紀念中學於國際舞台大放異彩，該校近年在國際、全國及大灣區各項頂尖賽事屢創佳績。學校秉持「致力為每位學生創造成功機遇」的辦學理念，透過推廣多元校園活動，充分激發學生潛能；並於不同範疇摘下國際冠軍、全球第一等榮譽。（內容由佛教茂峰法師紀念中學提供）



茂峰學生一年勇奪多項國際、全國以及大灣區獎項，堪稿世界冠群英會。（佛教茂峰法師紀念中學提供）

一、學校提供多元活動：開拓視野，發掘潛能

學校尊重每位學生獨有天賦，搭建多元學習平台，打破傳統學科框架。不論學生擅長編程邏輯抑或運動競技，樂團演奏還是粵劇藝術，學校均提供對應的發展機會，協助學生找到合適的發展路向。

李欣諾同學於2026中國香港小型賽車錦標賽第一站廣州番禺統規組勇奪冠軍。（佛教茂峰法師紀念中學提供）

二、全校活動推廣：營造氛圍，創造成功機

學校推行普及化全校活動推廣策略，為學生提供數百個實踐及交流機會，營造樂於參與、勇於嘗試的校園風氣。同時設有優才培訓計劃，針對資優學生，協助平衡學習與競賽發展。學校採用全校普及、優才培訓並行模式，營造追求卓越、勇於創新的正向氛圍。

三、興趣開始，逐步培訓，深耕強化：階梯式培育路徑

興趣引入：初中開設一生一體藝、步操管樂團樂器試奏、AI編程等體驗課程，以輕鬆的形式喚起學生好奇心，從興趣入手培育個人特長。

逐步培訓：當學生展露天賦與熱忱，負責老師會提供指導，並安排參與本地、大灣區校際賽事。讓同學透過比賽，加強訓練，把興趣轉化個人專業才能。

深耕強化：學生經歷深耕強化訓練後，可遠赴海外參與國際大型錦標賽，與全球好手同場切磋，拓展視野，發展所長。

四、國際冠軍：世界舞台上的茂峰光芒

茂峰學子登上多項國際賽事頒獎台，收穫多個國際冠軍榮銜：

1. 全球科創白金第一（INFOMATRIX國際大賽）：初中團隊研發「AI BCI過度活躍症／癲癇症實時腦電波檢測系統」，勇奪全球白金獎及全球第一名；另有腦電波專注訓練系統榮獲國際金獎、AI虛實微電影奪得國際銅獎。

茂峰初中生自行研發「過度活躍症及癲癇症實時腦電波檢測系統」，榮獲國際最高榮譽白金獎及全球第一名。（佛教茂峰法師紀念中學提供）

2. 行進鼓樂國際雙金獎：步操管樂團過去一年累計11項獎項，於7月參加在天津舉行的2026亞洲行進鼓樂聯盟錦標賽，榮獲「國際組表演賽國際金獎」；並榮獲2026津寶第十屆音樂嘉年華暨第九屆津寶行進藝術大賽「行進巡遊表演賽金獎」。

茂峰步操管樂團於於2026亞洲行進鼓樂聯盟錦標賽勇奪國際金獎，並於津寶行進藝術大賽再摘巡遊金獎。（佛教茂峰法師紀念中學提供）

3. 體育項目問鼎亞洲：梁家嫸同學代表中國香港出戰泰國第12屆亞洲分齡水上運動錦標賽，勇奪女子3米雙人跳板金牌；李欣諾同學亦於2026中國香港小型賽車錦標賽第一站廣州番禺統規組勇奪冠軍。

梁家嫸同學代表中國香港出戰泰國第12屆亞洲分齡水上運動錦標賽，勇奪女子3米雙人跳板金牌。（佛教茂峰法師紀念中學提供）

創建更大舞台，讓孩子發光發亮

學校近年取得的豐碩成果，是多元教育方針的最佳佐證。這場「世界冠軍群英會」不單屬於得獎學生，更歸功於全校師生不斷嘗試、突破自我的堅持。

（內容由佛教茂峰法師紀念中學提供）

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