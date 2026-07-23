校園天地｜車婉婉到訪李東海小學　勉勵莘莘學子建立成長型思維

東華三院李東海小學於2026年7月8日舉行了一場別開生面的「與名人訪談」活動，特別邀請到著名藝人及節目主持車婉婉小姐擔任嘉賓。活動以「成長型思維，活出更好的自己」為主題，透過婉婉姐姐的真誠分享，勉勵現場約400名師生及家長勇敢面對挑戰，不斷突破自我。（內容由東華三院李東海小學提供）



（東華三院李東海小學提供）

活動亮點之一是由校園小記者代表全校同學，與車婉婉進行一場近距離的訪談。在訪問中，婉婉姐姐分享了她的兒時夢想是當一名律師，並笑言自己小時候是個乖學生，但也曾被老師評語「粗心大意」。

身為人母的她，在談到兒子BBQ時展現出溫柔的一面。她透露，家裡沒有購買遊戲機，因為擔心影響視力，並強調在電子產品充斥的年代，小朋友最重要是學懂如何說話與實體溝通。她更勉勵同學，若有情緒應主動向老師或同學傾訴，不要像她小時候那樣將委屈藏在心裡。

「婉婉姐姐」與小記者近距離對話，分享育兒與演藝點滴（東華三院李東海小學提供）

笑談演藝生涯逆境 勉勵學生保持生活彈性

面對學生好奇演藝圈的甜酸苦辣，車婉婉大方談及曾因失聲而陷入事業低潮，以及繼承母業時遭遇員工虧空公款的艱難時刻。她以此教導同學，人生總有無法預計的變化，最重要是保持生活的彈性及良好的心理素質，並選擇以開心的態度過每一天。

在分享背對白的秘訣時，她幽默地與名字叫「林俊傑」的同學互動，指出背誦的秘訣在於「理解」，只要用心理解內容，自然能記住。此外，她亦提到在電台工作的磨練成就了她的口才，並鼓勵同學在專業領域中不斷累積與學習

（東華三院李東海小學提供）

實踐成長型思維 校長：透過歷奇活動克服恐懼

東華三院李東海小學盧校長在致辭中表示，學校正積極推動「成長型思維」。為了讓同學實踐這個概念，學校準備了繩網、彩虹梯等攀爬歷奇活動。盧校長指出，當學生在高處感到緊張時，應告訴自己：「只要勇敢踏出第一步，就能學識點樣克服恐懼」，而一時的跌倒並不代表不聰明，而是進步的養分。

二年班學生向車婉婉介紹歷奇活動（東華三院李東海小學提供）

活動最後，車婉婉帶領全校師生合唱經典金曲《憑着愛》，現場氣氛溫馨感人。隨後，婉婉姐姐亦在學生的帶領下參觀了校園的歷奇活動設施，並與一眾嘉賓、學生及家長大合照留念，為這次精彩的訪校活動劃上完美句號。

車婉婉與小記者一同合唱（東華三院李東海小學提供）

（內容由東華三院李東海小學提供）

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