校園天地｜嘉智中學原創劇「回到未來的說話」　師生探索AI與人性

當人工智能逐漸深入日常生活，算法替人規劃學習、興趣甚至人生方向，下一代會否喪失思考與選擇的能力？加拿大神召會嘉智中學於7月10日晚上在屯門大會堂演奏廳隆重公演原創音樂劇續作《小書的說話 2 之 回到未來的說話》，透過舞台藝術引導學生在科技洪流中尋找自我，深入探討AI時代下的青年抗逆力，引發各界對科技與人性的深度對話。（內容由加拿大神召會嘉智中學提供）



Ai 與人性的角力（加拿大神召會嘉智中學提供）

本次製作陣容鼎盛，特別邀請到2013年傑出校友、前ViuTV節目主持及幕後製作人曾文健（Anderson），聯同劇壇資深導演蔡忠廉重返母校執導。曾文健放下專業身份，以「大師兄」姿態陪伴學弟妹排練，從台步走位到情感層次的雕琢，一步步建立學生的舞台自信。他深信，舞台的意義不在於掌聲，而是在於讓學生學會相信自己，以藝術教育真正實踐「生命影響生命」。

Ai 兵團 （加拿大神召會嘉智中學提供）

在教育實踐層面，學校積極回應多元文化融合的需求。面對近年校內非華語（NCS）學生及內地轉港跨境學生人數增加，校方特意將生活化廣東話與粵語語境自然融入劇本創作及排練過程中。學生透過角色扮演與情境對話，在輕鬆而真實的互動中突破心理障礙，逐漸建立對本地文化的理解與歸屬感，讓戲劇成為跨文化溝通的橋樑，為校園共融帶來更多溫暖的可能性。

為友情而奮戰（加拿大神召會嘉智中學提供）

整個音樂劇共動員79名師生參與，融合了31人核心戲劇團隊、11人校園雜耍隊，以及首創的「中國鼓 × 非洲鼓」中西雙鼓隊，完美體現多元智能教育（MI）的精神。不同性格與能力的學生都能在舞台前後找到屬於自己的位置。劇組更見證多位原本極度內向、在學業上感到迷惘的基層學生，透過燈光設計、舞台管理、鼓樂演出或角色扮演重拾自信，在科技巨流中展現出動人的覺醒與成長。

融合中、西鼓樂（加拿大神召會嘉智中學提供）

（內容由加拿大神召會嘉智中學提供）

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