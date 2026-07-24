校園天地｜畢業禮「遇見」音樂劇　展現六年奇妙學習旅程

中華傳道會呂明才小學（呂小）以「天父的愛、探知、星曜」三大主軸貫穿學生六年成長，並深信學生六年的學習是一趟奇妙的旅程（Miracle）。今年畢業禮以「遇見」為主題，學校特別為六年級生打造主題式學習，透過畢業營、多元學習課，由全體畢業生擔綱四幕音樂劇，將學習成果與成長點滴搬上舞台，為小學階段畫下圓滿句號。（內容由中華傳道會呂明才小學提供）



天父的愛——畢業營尋見生命意義

六年級福音營是學生經歷「天父的愛」的關鍵時刻。透過校本「生命之旅」與福音信息，師生共同生活、真誠分享，讓孩子在愛與接納中認識信仰、思考生命意義，建立面對成長挑戰的穩固根基。

在天父的愛護下，孩子們在呂小盡情探索，在台上發光發亮。（中華傳道會呂明才小學提供）

探知——自主學習，發掘潛能

在「探知」歷程中，老師按每位畢業生的恩賜、才華與性格度身選角，讓音樂劇成為自主學習的舞台。學生自創畢業歌、填寫歌詞，具跳舞才華者研究舞步，演員鑽研幽默而有意義的對白。起初有學生膽怯退縮，但在老師鼓勵與同儕陪伴下反覆嘗試，終能自信上台；更有學生主動加對白、要求增加排練時間，充分展現自主與堅持的「探知」精神。

畢業生以舞蹈展示拼圖人生。（中華傳道會呂明才小學提供）

每位畢業生都發揮所長，讓觀眾置身「奇妙之呂」。（中華傳道會呂明才小學提供）

星曜——畢業禮舞台綻放光芒

畢業禮當天，四幕劇讓學生如「星曜」般綻放光芒：第一幕以校詩《記住今天》揭開相遇的珍貴；第二幕《夜空中最亮的星》描繪成長迷惘，突顯師長、家長與天父的守望；第三幕《遇見神》刻畫困境中破曉、與夢想相逢；第四幕以原創營歌《遇見》作結——「今日的我」與「將來夢想成真的我」跨時空對話，將氣氛推向高峰。全劇融入AI技術，從變幻投影到夢想成真影片，科技與藝術交織，增添未來感與視覺震撼；每句對白都藏著老師的深情寄語，願學生在人生更大的舞台上繼續發光發亮。

台下家長目睹孩子光芒，無不感動落淚，掌聲不息。呂小秉持基督教全人教育，讓每個孩子在愛與探索中尋獲獨特光芒。畢業禮雖落幕，但每份奇妙旅程的力量（Miracle）將持續引領畢業生，向下一趟新旅程勇敢進發。

呂小的孩子都是夜空中最亮的星。（中華傳道會呂明才小學提供）

（內容由中華傳道會呂明才小學提供）

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