校園天地｜不一樣的丹麥之旅

為了拓闊學生視野，讓學生認識國家在國際社會事務的參與情況、貢獻和影響力，並培養學生積極樂觀的態度，促進其心理健康與幸福感，中華基督教會基朗中學舉辦了為期12天的「正向心靈丹麥歷史文化之旅」遊學團。是次活動獲得民政及青年事務局及青年發展委員會合辦的「民青局國際青年交流資助計劃」資助，希望透過實地參訪與文化交流，為同學提供深度的國際交流機會。（內容由中華基督教會基朗中學提供）



到「幸福博物館」尋找幸福密碼。（中華基督教會基朗中學提供）

丹麥是全球幸福指數最高的國家之一，因此在行程中特意參觀了「幸福博物館」，並安排學生進行了三次街頭訪問，讓學生親身感受丹麥人放慢腳步、享受當下的「Hygge」生活哲學。行程中也安排了同學參觀克倫堡城堡、腓特烈斯貝城堡等丹麥著名歷史建築物，讓學生體驗到丹麥對文化保育的用心及如何讓歷史文物繼續「活在當下」。

街頭訪問。（中華基督教會基朗中學提供）

了解古丹麥歷史。（中華基督教會基朗中學提供）

而旅程中最令人印象深刻的當然是參訪「中華人民共和國駐丹麥王國大使館」。當日大使王雪峰先生和他的夫人，以及多個部門的外交官親自接待我們的學生。學生在輕鬆的氣氛下與熱情友善的外交官交流，讓大家認識到國家在北歐推動文化交流和經濟合作的情況。這不一樣的旅程讓學生體會到外交工作對國家形象和國際關係的重要性。

在「中華人民共和國駐丹麥王國大使館」前和外交官合照。（中華基督教會基朗中學提供）

此外，學生們也有機會到訪「比亞迪」和「小鵬汽車」，了解到國家製造企業在國外的發展，以至他們的創新精神和可持續發展的願景。

同學專心聆聽小鵬汽車職員講解。（中華基督教會基朗中學提供）

這不一樣的旅程希望能讓學生明白到我們既要讀萬卷書，也要行萬里路，豐富自己的學習經歷，塑造出不一樣的幸福人生！Farvel！（丹麥語：拜拜！）

（內容由中華基督教會基朗中學提供）

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