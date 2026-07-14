校園天地｜禧恩廿載華章．傳承中華文化

九龍城浸信會禧年（恩平）小學迎來創校二十周年，校方日前隆重舉辦「中華文化傳承慶典」。是次活動不僅分享了過去二十年的教育成果，更是一場弘揚民族精神的校園盛事。（內容由九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供）



禧年恩平小學二十周年感恩崇拜大合照，見證校方傳承中華文化、弘揚民族精神的廿載華章。（九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供）

龍鳴鼓樂，氣吞山河

慶典在旗海飄揚的喜悅氣氛中揭幕。一聲震撼全場的龍鳴響起，由學生組成的中國鼓樂團以一曲《秦王點兵》霸氣開場。學生們精神抖擻、鼓聲一致，完美融合了傳統中國鼓的雄渾與學生活力，展現出中華兒女剛健向上的精神。

喜迎二十周年校慶，中國鼓樂隊首度登場，震撼呈獻國家級非遺項目絳州鼓樂《秦王點兵》，為崇拜揭開序幕！（九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供）

視藝長廊，融匯傳統與創新

學校操場化身為「中華文化視藝長廊」，集中展示學生傳承傳統工藝的創意與心血：

青花瓷與陶藝：學生在紙碟上勾勒景德鎮青花的典雅美感，並巧妙拼成長龍，象徵中華文明生生不息；學校亦開設陶藝工作坊，讓學生親身體會傳統瓷藝的細膩。

粵劇面譜：色彩斑斕的面譜精準捕捉了戲曲角色的忠奸善惡。學校透過跨科專題研習，將粵劇、音樂與視藝融合，加深學生對國粹的理解。

平安包與中式廣告牌：象徵吉祥的長洲平安包上刻印「百家姓」，引導學生尋根溯源；精心仿製的港式中式廣告牌，則重現昔日民間藝術情懷。

熊貓手工藝：學生製作可愛的國寶熊貓，將生態保護與中華文化中「天人合一」的核心思想完美結合。

「中華文化視藝長廊」展出學生融合傳統與創意的青花瓷、粵劇面譜、平安包及熊貓手工藝，盡顯中華文化傳承。（九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供）

茶藝武術，身心體驗悟傳承

在「中國茶文化體驗」區內茶香四溢，學生學習燙杯、溫壺、沖泡與奉茶，從一盞清茶中體悟「廉、美、和、敬」的茶道精神與禮儀之美。

緊接的武術表演剛柔並濟，學校特邀畢業生「大師兄」回校，與師兄妹同台獻技，展現中華民族堅毅不屈的氣節。此外，本校 E 樂團運用音樂軟件，以平板電腦創新合奏出動人的中國古曲《延水謠》。

武術表演由畢業「大師兄」攜手師弟妹同台獻技，剛柔並濟，完美展現新舊學生薪火相傳與堅毅不屈的精神！（九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供）

當天，文化大使帶領嘉賓參觀「中華文化室」，室內極具特色的「蘭亭」佈置備受讚賞，讓學生能在沉浸式的環境中感受文化精妙。

仿古「中華文化室」特設國土輿圖與蘭亭，讓學生沉浸於古代場景，全方位體驗、傳承文化並增強民族認同。（九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供）

（內容由九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供）

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