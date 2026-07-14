校園天地｜禧恩廿載華章．傳承中華文化
九龍城浸信會禧年（恩平）小學迎來創校二十周年，校方日前隆重舉辦「中華文化傳承慶典」。是次活動不僅分享了過去二十年的教育成果，更是一場弘揚民族精神的校園盛事。（內容由九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供）
龍鳴鼓樂，氣吞山河
慶典在旗海飄揚的喜悅氣氛中揭幕。一聲震撼全場的龍鳴響起，由學生組成的中國鼓樂團以一曲《秦王點兵》霸氣開場。學生們精神抖擻、鼓聲一致，完美融合了傳統中國鼓的雄渾與學生活力，展現出中華兒女剛健向上的精神。
視藝長廊，融匯傳統與創新
學校操場化身為「中華文化視藝長廊」，集中展示學生傳承傳統工藝的創意與心血：
青花瓷與陶藝：學生在紙碟上勾勒景德鎮青花的典雅美感，並巧妙拼成長龍，象徵中華文明生生不息；學校亦開設陶藝工作坊，讓學生親身體會傳統瓷藝的細膩。
粵劇面譜：色彩斑斕的面譜精準捕捉了戲曲角色的忠奸善惡。學校透過跨科專題研習，將粵劇、音樂與視藝融合，加深學生對國粹的理解。
平安包與中式廣告牌：象徵吉祥的長洲平安包上刻印「百家姓」，引導學生尋根溯源；精心仿製的港式中式廣告牌，則重現昔日民間藝術情懷。
熊貓手工藝：學生製作可愛的國寶熊貓，將生態保護與中華文化中「天人合一」的核心思想完美結合。
茶藝武術，身心體驗悟傳承
在「中國茶文化體驗」區內茶香四溢，學生學習燙杯、溫壺、沖泡與奉茶，從一盞清茶中體悟「廉、美、和、敬」的茶道精神與禮儀之美。
緊接的武術表演剛柔並濟，學校特邀畢業生「大師兄」回校，與師兄妹同台獻技，展現中華民族堅毅不屈的氣節。此外，本校 E 樂團運用音樂軟件，以平板電腦創新合奏出動人的中國古曲《延水謠》。
當天，文化大使帶領嘉賓參觀「中華文化室」，室內極具特色的「蘭亭」佈置備受讚賞，讓學生能在沉浸式的環境中感受文化精妙。
（內容由九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供）
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