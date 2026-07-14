校園天地｜遲來六年的畢業禮　一個屬於畢業生的「首映禮」

今年學校以「畢業首映禮」為主題，承蒙大紫荊勳賢、前律政司司長梁愛詩博士蒞臨主禮。回望過去，梁博士為香港貢獻良多，二十多年前更曾為勵志會擔任義務法律顧問。這份情誼超越了時間的規限，歷久常新。能得到梁博士的厚愛和支持，實在是勵志會梁李秀娛紀念小學學子難得的緣份。（內容由勵志會梁李秀娛紀念小學提供）



看着台下一張張青春的臉孔，思緒不禁回到2020年，這屆畢業生適逢幼稚園畢業，卻遇上疫情肆虐，他們人生中的第一次畢業禮被迫取消，只能在熒光幕前，隔著口罩向人生的啟蒙老師和同伴道別。

六年後的今天，這班學生終於能親身參與他們人生第一場實體的畢業典禮。為此，學校特意以「首映禮」為主題，為這班孩子精心佈置了一場專屬的「畢業首映禮」。「首映」，不僅因為這是他們人生首場實體畢業禮，更寓意着小學階段是他們人生中第一個滿載記憶的學習旅程，他們與同學一同克服困難、擁抱挑戰，這一切終將化作成長的養分，引導他們繼續努力前行。

典禮當天，校園搖身一變成為電影頒獎禮的殿堂。伴隨著金像獎頒獎典禮那悠揚激昂的音樂，嘉賓與學生一同步上紅地毯。這部歷時六年拍攝的「電影」，當中有喜悅、歡愉，也少不了迷惘與氣餒。老師們細心收集了學生的心聲，譜上優美的旋律，化作一首《拾光同行》的畢業歌，情意細水長流。此外，老師利用人工智能技術收集了學生的夢想，將之化為動態影像，讓學生在短片中與十年後追夢成功、長大成人的自己互動。看着子女與未來相遇、相擁，這感人至深的一幕，台下的嘉賓、尤其是家長無不眼眶微濕，百感交集。

這部名為《成長》的電影，因為有一班「最佳同行者」的默默守護，畢業生的童年添上了斑斕的色彩。在典禮台上，全體畢業生獻唱《拾光同行》，並向成長的旅伴頒發「最佳同行者」獎項：家長是最強大的避風港，點亮了孩子出發的起點；老師是黑夜裡提燈引路的導航者，照亮孩子前行的方向；同學是手牽手的玩伴、肩並肩的追夢人，溫暖了彼此的小學時光。

感謝每一位在成長旅程裡默默付出的同行者，大家都是這部生命電影中最偉大的製作人。

這部電影雖然即將落幕，但全新的劇本，正正掌握在每位同學的手中。願這份不捨之情，成為動力和祝福。祝願畢業生滿懷鬥志，謹記校歌的歌詞「志存高遠，奮鬥不息」，帶著學校為大家裝備的信心和力量，昂首勇敢地走進下一個電影場景。

（內容由勵志會梁李秀娛紀念小學提供）

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