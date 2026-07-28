校園天地｜從「石斗長」開始　北循畢業生踏上領袖成長路

今年香港中學文憑試（DSE）狀元，香港華仁書院學生鄭子絃，畢業於北角循道學校。他患有先天性眼疾，現時視力僅餘不足一成，但他一直憑着堅毅意志克服身體限制，最終在文憑試考獲優異成績，並計劃留港修讀法律，希望日後以法律專業追求公義，貢獻社會。（內容由北角循道學校提供）



日前，子絃重返母校探望校長和老師。再次走進熟悉的課室，他的目光停留在一年級課室的角落——放置同學功課的「石斗」。眼前這個陪伴一代又一代北循學生的石斗，瞬間勾起他小學時擔任「石斗長」的回憶。

鄭子絃重返母校北角循道學校，與校長、老師重聚。（北角循道學校提供）

「石斗長」是班內一項負責收集及整理功課的服務崗位，當年的子絃在這個小崗位上學會承擔責任、服務同學，也培養了凡事認真、樂於承擔的態度。

子絃的二年級班主任楊老師憶述，每逢學期初安排班內職務時，她都會詢問同學是否願意擔任不同崗位，例如組長、科長，以至其他班務工作。令她印象最深刻的是，每一次問到子絃，他總是毫不猶豫地回答：「好！」無論是甚麼崗位，他都願意接受，也樂意肩負責任。那份願意承擔、勇於服務的精神，早已在小學生活中慢慢建立。領袖素養，並非源於一個亮麗的頭銜，而是在每一次願意站出來承擔、每一次認真完成任務之中累積而成。

子絃當年的班主任得知他成為DSE狀元後，難掩喜悅，拍着他的肩膀送上祝賀，場面溫馨感人。（北角循道學校提供）

是次回校，子絃亦與上屆香港中學文憑試榜眼、同為北角循道學校及拔萃女書院畢業生蔣帛延一同與老師敘舊，重溫舊日的珍貴回憶。席間，班主任拿出珍藏多年的班照，以及子絃當年親筆寫下的感謝卡。照片中的稚嫩臉孔依舊，字裏行間的真摯謝意仍然動人，令大家深深感受到師生情誼歷久彌新。

子絃當年的班主任展示他小學時親筆寫下的感謝卡，字裏行間流露真摯謝意，見證歷久彌新的師生情誼。（北角循道學校提供）

談及今天的成就，子絃表示，自己一直記得老師的鼓勵與信任，也感謝母校讓他有機會在不同崗位中學習和成長。他相信，真正的成長不只是知識的累積，更是在一次又一次的服務中建立責任感，在一次又一次的挑戰中培養堅毅精神。

他亦寄語學弟妹，不要輕看校園裏每一項服務崗位。無論是組長、科長，還是「石斗長」，只要願意承擔、認真做好每一件小事，便能在點滴之間累積能力，建立自信，為未來的人生奠下穩固基礎。

從一名默默服務同學的「石斗長」，到今天以堅毅精神克服視障挑戰、成為香港中學文憑試狀元，鄭子絃的成長故事正好印證：每一份看似平凡的責任，也可以是成就夢想的重要起點。

子絃與上屆DSE榜眼、北循畢業生蔣帛延一同勉勵學弟妹，欣賞自己，勇敢追尋夢想。（北角循道學校提供）

（內容由北角循道學校提供）

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