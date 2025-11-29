學生命危昏迷視力受損仍堅毅面對　伍華小學關愛支援建正向校園

醫生沉痛地告知：「他的脈搏曾兩度停止，分別長達8分鐘與6分鐘。」並提醒家屬：「請做好心理準備，他可能撐不過去……你們進去見他最後一面吧。」醫生口中的「他」，是天主教伍華小學的學生何洛衡——父母與長輩捧在手心的寶貝。一向沒有特殊病史的他，去年在一個八號風球的深夜，突然呼吸困難，臉色轉為紫灰，緊急送院後，醫療團隊竭盡全力，兩度將一度踏入鬼門關的他救回。然而，腦部缺氧仍對他的視力與肌肉控制能力造成損害。



休學一年期間，伍華小學校長馮朗、副校長劉曉音不僅親自探望，學校同學還錄製鼓勵影片為洛衡打氣。今年9月，他重返校園升讀小五，依然勤奮向學；學校也因應他的視力和肌力狀況作相應安排，例如安排教學助理陪同、提供放大字體的詞語簿，以及調整功課量等。



醫生當時表示洛衡確診肺炎，加上睡眠窒息症，可能導致突然抽筋及難以呼吸情況。（受訪者提供）

小四生100磅體重出現睡眠窒息症

去年在伍華小學就讀小四的何洛衡，體重接近100磅，疑因過胖誘發睡眠窒息症，晚上睡覺發出巨大的鼻鼾聲，平日亦出現渴睡症狀，無論站著還是拿著雕刻刀做手工，都會毫無預兆下睡著。

深夜突呼吸困難 臉呈灰紫色危在旦夕

當時父母已為他預約於中文大學醫院做詳情檢查，豈料檢查前一晚，洛衡深夜醒來感口乾喝水後不久，爺爺發現他臉色突然轉為紫灰色，出現抽筋及陷入半昏迷狀態。爺爺大驚下急召救護車將他送院，途中救護人員不斷替他進行心外壓，送至急症室後情況仍未好轉，醫生甚至廣播暫停其他服務，全力搶救。

何生憶述，洛衡去年在醫院搶救期間，與太太曾致電伍華小學副校長劉曉音，在話筒中大家也不禁哭了出來。（陳葦慈攝）

打強心針脊髓穿刺 心臟兩度停止逾6至8分鐘

屋漏兼逢夜雨，當晚正值颱風「桃芝」襲港八號風球，各區急症室服務非常緊張。洛衡先送威爾斯醫院未果，改送明愛醫院。不過明愛沒有駐場兒科醫生，於是緊急調配瑪嘉烈醫院的兒科醫生支援，其後又因設備問題，轉送至瑪嘉烈醫院深切治療部留院。

搶救期間，洛衡身上插滿喉管，X光顯示肺部花白疑染肺炎，需要打強心針、做腰椎穿刺等等。醫生告知其父﹕「他脈搏停了兩次，分別8分鐘及6分鐘」、「你們有心理準備，他有機會會走......」、「你們入去看他一眼吧」。

甦醒後瞳孔沒反應 父母偷偷哭泣

洛衡最終憑藉驚人的求生意志，兩度闖入鬼門關後奇蹟地活過來，並於一星期後甦醒，但難題接踵而來，步步驚心。醒來後初期他雙眼看不見東西，瞳孔無任何反應，父母非常擔心兒子情況，只敢偷偷哭泣，幸好之後他開始對某些顏色有反應。

洛衡曾照磁力共振及北上廣州針灸治療，現時他視力有好轉，但閱讀課本字體仍存在困難。（受訪者提供）

聽聲打招呼 成病房親善大使

視力問題無阻他堅強及積極樂觀的性格，母親說他最喜歡在病房內憑聲音跟護士、醫生與清潔姐姐「Say Hello」，為冰冷的病房帶來了歡笑及溫暖。洛衡自豪地說﹕「我當時有個稱號，叫瑪嘉烈醫院兒童及青少年深切治療部親善大使」。

洛衡自豪地說：「我那時有個稱號，叫『瑪嘉烈醫院兒童及青少年深切治療部親善大使』」。（受訪者提供）

校長探望同學拍片打氣成心靈慰藉

住院期間，伍華小學校長馮朗與副校長劉曉音親自前來探望，送上禮物與祝福；同學們也錄製鼓勵影片，成為他心靈上的支持。父親表示，每天都會播放這些影片給他聽，讓他感受到全校師生的支持，期盼他早日康復。伍華師生持續與洛衡一家保持聯繫，劉副校長更特別送上生日禮物，帶給他意外驚喜。

雖然洛衡的視力受到不可逆的損傷，且因肌肉力量不足而需以輪椅輔助，但他的身體狀況逐漸穩定，終於在去年聖誕期間出院返家。

洛衡今年1月生日，副校長劉曉音特意送贈生日禮物慶祝。（受訪者提供）

棄心光盲人學校 伍華全體歡迎回歸

醫生原建議洛衡休學九個月，並轉介至心光盲人院暨學校就讀。然而，洛衡熱愛學習，也捨不得伍華的老師與同學，令父母難以抉擇。其後，他的視力逐漸好轉，腦神經科醫生表示，根據康復進度，他有機會完全恢復，但具體能恢復多少、需時多長，仍取決於他自身的狀況。

休學期間，洛衡仍心繫學校與同學，多次返校時，同學們總是熱情地圍繞在他身邊。

仍在休學期間的洛衡穿上整齊校服，驚喜現身校園，同學相繼上前問候。（受訪者提供）

從去年11月至今年9月，他的視力持續進步，但閱讀文字仍相當吃力。最終，與伍華小學校長商討後，洛衡如願升讀五年級，並擔任校慶司儀。

重返校園後，學校提供了一系列支援。劉副校長表示，學校安排了教學助理蔡老師，於小息、午膳及離開課室時陪伴他；同時調整作業量，例如減少抄寫，改以平板電腦語音輸入方式繳交。學校也特別製作了放大字體的詞語簿，方便他書寫作業。

考試期間，洛衡的試卷與其他同學相同，但學校安排蔡老師讀題，並視情況延長作答時間。劉副校長指出，洛衡自我要求很高，凡事都希望盡力做到最好。

此外，班主任甘老師安排他坐在第一排，旁邊都是他的好朋友，幫助休學九個月的他更好地適應校園生活。

蔡老師在小息、午息，以及當洛衡離開班房後，都會陪著他。（陳葦慈攝）

諮詢教育心理學家 調適測驗考試安排

馮校長表示，學校希望盡力配合洛衡的需求，調動資源並進行協調，「例如參考他的視力檢查報告，添置有助他學習的視力輔具；同時持續觀察他的學習進度，定期評估，提供相應的學業支援。洛衡是個勤奮認真的學生，目前完全能夠應付學業。」

經過運動與清淡飲食，洛衡已減去30磅。伍華小學校長馮朗（右）及副校長劉曉音（左）均表示從學生身上有不少得著。（受訪者提供）

學校也諮詢了校內教育心理學家，討論適合洛衡的測驗與考試調整方案，例如考試時間與作答方式，確保他能與其他學生一樣平等應試。

學校重視正向價值觀教育 校長樂見學生堅毅關愛

洛衡以樂觀堅毅的態度面對逆境，同學們也展現了關愛與包容，對他重返校園後的積極學習態度表示欣賞。馮校長認為，這與學校長期推動的正向價值觀教育密切相關。

洛衡愛貓，於是設計出太空貓作為心中的正向英雄，其實從他在逆境中仍以正向積極心態面對，他本身已是伍華小學老師及學生心中的正向英雄。（陳葦慈攝）

「操場的一面牆上，繪有學生設計的正向英雄，其中一隻『正向貓』就是洛衡的作品。」他舉例，去年的價值觀教育主題為「堅毅」，學校透過校本宗教與德育課程、社工主持的工作坊、小攤位遊戲等多元方式，向學生傳遞正向教育的理念。