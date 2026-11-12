95校網｜將軍澳、安達臣、西貢小學名單有甚麼學校？學額有多少？
撰文：容育仁
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95校網的範圍以西貢區為主，共有21間學校可供選擇，主要位於將軍澳、調景嶺、坑口、寶林、康城、安達臣、西貢一帶。「01教育」已經於下文為你整合95校網的小學名單、範圍及地圖及95校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！
95校網的競爭激烈嗎？學生人數多少？學額多少？
教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於西貢區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為1,701及439人，而95校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共1,297個學額。
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95校網範圍包括哪些地區？有地圖嗎？
95校網主要覆蓋西貢區，包括將軍澳、調景嶺、坑口、寶林、安達臣、西貢、清水灣、井欄樹，區內鐵路站包括將軍澳站、調景嶺站、坑口站、寶林站、康城站等。以下為教育局提供的95校網地圖：
95校網有哪些小學？
想知道如何選校，第一件事當然是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是95校網內21間學校在2027年度的資料：
95校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條龍中學？
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「01教育」有什麼95校網的小學報道？
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95校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？
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95校網屋苑及租盤
如果有意搬進95校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括日出康城、新都城、LP6、天晉、海茵莊園、將軍澳中心、維景灣畔、峻瀅及Malibu。
95校網小學有哪些選擇？
95校網有21間學校，小學選擇包括樂善堂劉德學校、港澳信義會小學、將軍澳官立小學及安博官立小學等。如欲了解更多有關95校網的資料，可以瀏覽此文章。