研究證生涯規劃教育有效提升學生自信 成功引導學生思考職業方向
浸信會愛羣社會服務處於前日（8月20日）發佈「青年生活世界設計」的生涯規劃教育計劃研究成效。研究結果顯示計劃有效提升學生計劃和實踐未來職業方向的動力，亦提升學生對未來方向的希望，同時提出5點改善生涯規劃教育的建議。
在新冠疫情影響下，複雜多變的環境令青少年，特別是高中生，對未來職業發展感到悲觀及缺乏自信心。浸信會愛羣社會服務處在2019至2022年期間，獲得當時的民政事務局（現民政及青年事務局）撥款及青年發展委員會支持，與14間合作中學推行「青年生活世界設計」生涯規劃教育計劃，
浸信會愛羣社會服務處表示，該計劃與過去的生涯規劃課程不同，相信「職業不只是一份工作，而是人生獨特身份的一部份」，因此除了幫助學生訂立升學就業目標外，更會引導學生探索個人需要、發掘長處，令他們對未來發展感到希望。計劃在初中時間會集中發掘學生的強項和優勢，然後提供技能培訓，提升自信心之餘亦為未來建造基礎；進入高中階段之後，計劃就會引導學生深度認識自我，設計個人職業發展藍圖，並裝備學生多角度的思維應變能力。
在2021至2022年間，計劃進入成效評估研究。浸信會愛羣社會服務處兒童、青少年及家庭綜合服務與香港理工大學應用社會科學系合作，進行為期兩年的服務成效研究。研究邀請參與計劃的其中5間中學（共255名學生）為實驗組，另外邀請沒有參與計畫的3間中學作對照組（共122名學生）。 研究認為，計劃有以下3大成效。
首先，研究顯示計劃成功引導學生思考職業方向對自己的重要性，有更強的意願為未來作打算及更加重視未來（約2%）。學生對自己實踐目標的能力感亦都有所提升（約3.5%），令他們更有動力實踐目標，學生們對達到未來職業方向的期盼提升了約2%。
其次，參與計劃的學生在思考未來發展時帶來的希望感提高了約4%，主要原因是對未來有更多想像，找到更多可能性。不過亦有學生於參加計劃之後，對未來發展的不安感增加了約1.6%，因為學生得知更多的可能性，明白世界轉變及職場要求他們有更多自主後，對自己的信心不足，因而感到不安。
最後，計劃亦有效激發學生實踐目標及確立未來職業方向，相關比率提升了6.08%，他們會更願意作出實際行動，如主動地搜集資料、撰寫未來計劃和參與工作實驗來訂立個人發展目標，大部份學生在完成計劃後都能夠成功訂立個人目標及確立未來方向。
研究亦發現，如果學生對自身家庭經濟情況比較滿意，在建立未來職業身份等不同方面的分數都會比不滿意的學生高，同時對感到不安的分數亦都會較低。
研究就生涯規劃教育提出5點建議，包括第一：由初中起推行生涯規劃教育，以免因高中才開始接觸生涯規劃導致壓力及不安、第二：為高中生提供至少每年一次的生涯規劃諮詢，與學生定下切合個人需要的人生設計藍圖、第三：為低收入家庭學生提供支援，以免學生因為經濟問題而影響成長，加強自信心培育、第四：恆常化生涯規劃教育，納入常規課程、第五：為生涯規劃加入技能提升及與未來趨勢接軌的元素。