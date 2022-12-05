升中派位｜教育局首推網上填表　一文看清申請步驟及須知　附教學

【升中派位 / 自行分配 / 統一派位】2023年9月入學升中派位即將展開，除填交實體表格外，教育局今次首度推出網上交表，讓家長可透過網上提交自行分配和統一派位選校申請，以及接收結果。升中派位自行分配學位階段將於2023年1月3日至17日起接受申請，家長可不受校網限制，為子女選報不多於2間中學。



由12月6日起，家長可開始登入「中一派位電子平台」建立帳戶，而事前需先開設政府一站式個人化數碼服務平台「智方便」帳戶，並升級至「智方便+」以綁定「中一派位電子平台」帳戶。



以下詳盡介紹如何登記「智方便」、升級「智方便+」以及開設和綁定「中一派位電子平台」帳戶和網上提交自行分配選校。



第一步：登記「智方便」

若家長有意透過「中一派位電子平台」為子女交表，需先透過流動應用程式登記政府一站式個人化數碼服務平台「智方便」（網址：https://www.iamsmart.gov.hk/tc/）。開設「智方便」帳戶需準備身份證、已啟用生物認證的個人流動電話以及電郵地址。

登記「智方便」帳戶流程▼▼▼

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第二步：啟動「中一派位電子平台」帳戶

登記成為「智方便」用戶後，家長可以「智方便」綁定「中一派位電子平台」帳戶（網址：https://esspa.edb.gov.hk），透過電子平台網上為子女遞交自行分配學位及統一派位申請，以及接收取錄結果。

啟動「中一派位電子平台」帳戶流程▼▼▼

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第三步：升級至「智方便+」

利用「智方便」啟動「中一派位電子平台」帳戶後，家長需攜同身份證前往全港指定37個自助登記站、119個登記服務櫃位或9個流動登記隊其中一個地點，將「智方便」升級至「智方便+」，以便在遞交申請時使用數碼簽署功能，家長可按此查詢地點。

第四步：遞交自行分配學位申請

升級至「智方便+」後，家長可以於2023年1月3日至17日升中自行分配學額階段期間，透過「中一派位電子平台」向不多於2所參加派位的中學遞交自行分配學位申請。

網上遞交自行分配學位流程▼▼▼

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第五步：遞交統一派位申請

若子女在自行分配學位階段未獲取錄為正取生，而需參加統一派位，家長可以於2023年4月中旬至5月上旬，透過「中一派位電子平台」遞交《中一派位選擇學校表格》。

網上遞交統一派位申請流程▼▼▼

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網上交表注意事項

若家長已向中學遞交紙本申請表，切勿透過「中一派位電子平台」重複遞交載有相同申請編號的申請。無論有關申請是以紙本還是透過「中一派位電子平台」遞交，一經遞交便不可撤回、取消及更改選校次序。另外，網上填表時，家長需在30分鐘的使用時限於電子平台完成申請程序，如有需要可善用「儲存為草稿」的功能，於下次登入時繼續編輯有關申請。