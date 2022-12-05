黃允畋化學老師獲「卓越教學獎」　與學生「同行」考模擬試增成果

為師者「傳道、授業、解惑」，新一代老師，更要做到「同行」。今年「行政長官卓越教學獎」有六位分別來自不同教學領域的得獎教師，來自佛教黃允畋中學化學科老師王家駒接受《香港01》訪問時，分享15年執教鞭的體會，他不止「心教」還有「身教」，會「落場」與學生參加模擬考試，並會「賽後討論」，更不介意公開自己答題錯處，齊齊拆解試題，做到真正「同行」。其餘得獎老師分別來自天主教新民書院及香港航海學校。



王家駒老師在「科學教育領域」得獎。(梁晉穎攝)

「科學教育領域」得獎者是佛教黃允畋中學化學科老師王家駒，在校任教15年，他表示其校學生普遍來自基層，自信心較低，希望實行同行理念，與學生一同學習，建立他們的自信心。

製作「自家」筆記 協助學生理解化學符號

王sir認為，高中化學科涉及很多符號，如只按照書商提供課本授課，學生可能難以理解，於是他自行製作筆記，自定題目，每頁都留下空白位置，「可以畀學生一齊寫我畀佢地嘅重點，同時又有空位可以寫公式。」

「同行考試」驚喜度及學習成效十足

單單只有筆記未夠「同行」，王sir為了和學生感同身受，會與準備應考文憑試的同學，一同報名參加坊間的模擬考試。

我無話佢哋知我會一齊考，所以佢哋見到我入考場就嚇親，以為我嚟監考，點知我一齊坐低埋考試。 佛教黃允畋中學化學科老師王家駒

「同行考試」驚喜度十足，學習成效都十足。王sir指，考試結束後可以即時與學生「賽後討論」，可以交流彼此看法與重點，派卷後亦會與學生分享自己的錯處，由學生第一身去拆解試題，學生就會更易明白。

學生的人生發展，亦是王sir關心的課題，他憶述曾有學生提出，想報讀電腦科技課程，他們深入傾談後發現，原來學生只是因為喜愛打遊戲機才有此想法，根本未有深入了解及計劃，經王sir分析後，學生最終選擇與化學科相關的配藥員副學士課程，現已成為一名配藥員，更寫了三頁紙的感謝信，感謝王sir的指導。

黎可基老師在「體育教育」領域獲獎。(梁晉穎攝)

天主教新民書院體育老師租場租車 接送學生上體育堂

「體育領域」得獎者、天主教新民書院黎可基老師就指，見到學生在體育堂或參加體育課外活動時不太投入，於是在課堂加入遊戲元素，讓學生在遊戲中可達到運動效果。同時，他提議校方購置健身器材，如划艇機，單車機等，令學生上體育課時，不會只有跑步和掌上壓等活動。

由於校舍不大，黎sir就與學校的活動助理合作，租用九龍仔公園運動場，再安排旅遊巴接送學生到運動場上體育課，「來回加上堂可能成兩個幾鐘，有時我哋教職員都無時間食飯，但見到學生投入參與體育堂，我哋都好滿足。」

疫情對體育課造成很大影響，特別是不能面授，黎sir就提議學校，購置疊杯和劍球，讓學生在家中的體育網上課一同練習，而且趣味十足，學生都非常投入。

航海學校四教師得獎 課外活動增學生自信

「課程領導」方面得獎者，是來自香港航海學校四名教師，分別是趙文浩老師、黃曦明老師 、陳俊貴老師及方曉輝老師。學生在日常課程外，亦有航海科，學生修業期滿且及格，便可獲得船牌，可以駕駛船隻。之外，學校水上活動中心都令學生可在書本課堂外，有更多元化的活動。趙sir指，學生因為課程而變得有自信和有方向。

今年「行政長官卓越教學獎」有六位分別來自不同教學領域的得獎教師。（梁晉穎攝）

教學獎自2003年舉辦，每年的獲獎教師會自動成為行政長官卓越教學教師協會會員，持續參與不同類型的教學分享和推廣活動。今年共收到102份提名，經評審後，除了以上三份提名(共六位教師)獲頒卓越教學獎，另有五份提名(共13位教師)獲頒嘉許狀。