學校教職員1月30日起無需再每日快測　如陽性無病徵可回校

教育局今日（20日）公布，因應政府於1月30日起撤銷向感染人士發出隔離令的安排，全港學校教職員當日起無需再每天回校前進行快測，四日內政策急彎。當教職員快測結果呈陽性，須即時通知校方，如出現明顯的病徵應盡快求醫以獲得及時的治療，並不應回校上班，並要取得有效病假證明書以向學校申請病假；但如沒有出現病徵，則可自由外出或上班。



至於學生方面，則繼續維持學生每日回校前必須完成一次快測的要求，暫維持至2月28日。



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教職員陽性並發燒、咳嗽、氣促、嘔吐等須請病假

教育局今日（20日）向全港中學、小學、特殊學校、提供非本地課程的學校、幼稚園/幼稚園暨幼兒中心、提供非正規課程的私立學校的校監及校長，發出通告，公布由1月30日起全體學校教職員、校巴及保母車司機和隨車人員，將無需在每天回校前進行快測。

通告指，如學校教職員自行檢測的結果呈陽性，須即時通知校方，以便校方作出跟進。如檢測陽性的學校教職員出現發燒、咳嗽、氣促、嘔吐和腹瀉等明顯病徵，應盡快求醫以獲得及時的治療，並不應回校上班。局方指由於政府將不再發出隔離令，學校教職員需要向註冊醫生求診並取得有效病假證明書以向學校申請病假。

無病徵返校須時刻戴口罩 避免與他人同桌用膳

不過學校教職員如檢測陽性而沒有病徵，則可自由外出或上班，但應時刻佩戴口罩、勤洗手等做好個人衞生措施，以及避免接觸高危人士或與其他人同桌用膳，亦不應前往人多擠迫的地方及參與大型聚會，以減少病毒傳播的風險。感染人士應時刻留意自己的身體狀況，如出現症狀或病徵惡化，必須盡快求醫。

教育局周二公布維持教職員每日快測至2月底

教育局周二（17日）公布，由於將逐步有序恢復全日面授課堂，經考慮相關情況後，包括農曆新年假期的人流和活動，為減低傳播風險，決定繼續維持教職員及學生（包括中學、小學、幼稚園及特殊學校）每日回校前量體溫及完成快測的要求，暫至2月28日，不過相隔兩日即公布豁免教職員檢測。

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教育局又表示稍後會更新《學校健康指引》，指學校必須繼續嚴格執行指引及衞生防護中心《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》所載的各項衞生防疫措施，包括在校園內所有人士須時刻戴上口罩，保持適當的社交距離、在校舍出入口為師生量度體溫等，並時刻保持校園環境清潔衞生，以保障師生健康。