友邦保險推出健康校園挑戰賽　慈雲山聖文德天主教小學榮獲冠軍

友邦保險早前推出「AIA健康校園挑戰賽」，邀請全港小學參加打造健康校園，鼓勵學生從小培養健康良好的生活習慣。五位評判從眾多參賽作品中選出一位冠軍及三位優異獎得主，慈雲山聖文德天主教小學榮獲冠軍，其餘得主排名不分先後，分別是佛教林金殿紀念小學、慈航學校、保良局何壽南小學，冠軍及優異獎得主可獲得總值五萬美元的豐富獎品，當中冠軍得主更會晉身比賽的第二階段，代表香港參加「AIA健康校園挑戰賽」區域總決賽，與來自澳洲、越南及泰國的冠軍學校一較高下，爭奪「AIA健康校園」小學組區域總冠軍殊榮。



「AIA健康校園計劃」去年6月推出，邀請全港小學參考由專家撰寫、涵蓋健康飲食、動感生活、心理健康和健康與可持續發展四大主題的一系列免費教學資源，鼓勵學校籌劃及實踐打造健康校園，並且參加「AIA健康校園挑戰賽」分享計劃內容及成果，贏取豐富獎品。

五位評判分別是香港精神科醫學院副院長（常務）暨香港大學李嘉誠醫學院精神科學系榮譽臨床副教授陳國齡醫生、一口田慈善教育基金教育及兒童發展顧問梁麗美校長、教育及升學專家梁永樂、一口田慈善教育基金總幹事冼康正，以及友邦香港及澳門市場及業務策劃總監蔡明雄。

「AIA健康校園計劃2022/23」在香港等地的小學推行，並在泰國和越南的中小學舉辦，友邦保險正籌劃將計劃擴展至友邦保險在亞洲的其他市場，而2023/24學年的「AIA健康校園計劃」詳情將會經網站（ahs.aia.com）公布。