小一自行分配學位2025｜全面計分攻略、申請表教學、收生準則解說

教育局最新公布2025年9月入學的「小一入學統籌辦法」詳情，屆時家長可以為子女向心儀學校提交自行分配學位申請。小一自行分配學位是甚麼？甲類、乙類、必收生及世襲生又是甚麼？學校如何以計分辦分準則收生？小一自行分配學位有唧些重要日期？「01教育」已經為各位家長整合相關資料，與各位來年小一新生一起升學。



小一自行分配學位是甚麼？

香港的官立小學及資助小學都會參與「小一入學統籌辦法」，以錄取小一新生。小一入學統籌辦法分為兩個階段，首先是「自行分配學位」，完成後就會進入「統一派位」。自行分配學位階段期間，家長可以為子女不受校網限制選擇一間官立或資助小學報名。有關各學校的資料，家長可以參閱教育局的各小一學校網小學名冊。「01教育」亦有整理部份校網的資料：

如果子女於自行分配學位階段獲得學校取錄，家長就可以帶同子女到該校註冊小一入學，該申請不會進入統一派位階段。如果子女於自行分配學位階段未獲學校取錄，該申請就會進入統一派位階段。

自行分配學位的學額約佔學校小一學額的50%。根據教育局〈2022年度小一入學報告書〉，於2013年至2022年期間，自行分配學位階段均分配超過四成學位予參加統籌辦法的小一新生，而且比例於2022年更達到上述期間最高的49.4%，近乎與統一派位「一半一半」。

小一自行分配學位收生準則

小一自行分配學位的收生會分成甲、乙兩類，其中甲類屬「必收生」（或稱世襲生），即 1）小一新生的哥哥或姐姐於該小學就讀，或 2）小一新生的父親或母親於該小學就職，以方便父母照顧及接送子女。

甲類收生限額約為該校小一收生學額總數（即包括自行分配及統一派位）的30%，如甲類學額未有用盡，將撥歸乙類收生使用；如甲類學額未能滿足所有「必收生」，將會以統一派位的學額填補。

乙類收生會根據「計分辦法準則」收生，限額不少於該校小一收生學額總數（即包括自行分配及統一派位）的20%，學校不可進行任何形式的考核，包括筆試及面試。

小一自行分配學位乙類收生計分方法

承上段，自行分配學位的乙類收生會使用計分辦法準則收生，以下為相關準則：

（i） 父／母全職在與該小學同一校址的幼稚園或中學部工作（20分）

（ii） 兄／姊在與該小學同一校址的中學部就讀（20分）

（iii） 父／母為該小學的校董（20分）

（iv） 父／母或兄／姊為該小學的畢業生（10分）

（v） 首名出生子女（5分）

（上述5項只可揀選一項）



（vi）與該校的辦學團體有相同的宗教信仰 （5分）

（vii）父／母為該小學主辦社團的成員 （5分）

*** 遞交申請前，家長應向申請的學校查詢有關「相同宗教」／「主辦社團的成員」的定義。

（上述2項只可揀選一項）



（viii）適齡的兒童（即翌年9月開課時年滿5歲8個月至7歲）（10分）

***電腦系統會自己按申請兒童的出生日期計算相關分數，家長無須在申請表上申報此項分數。



提交申請時，家長須要就提供相關文件（除（viii）項），以證明所填寫的關係屬實，方可獲得相關分數。

如果學校收到的申請之中，持有相同分數的申請人數超過有關學額，學校就須要在公平及公正的情況下自行抽籤以決定取錄次序，或交由教育局中央抽籤。

小一自行分配學位結果及註冊程序

參考去年的安排，自行分配學位結果將於11月下旬公布，學校會張貼取錄的學生姓名。

家長需要於指定日期（一般為公布結果後的數天內）到學校為女子辦理註冊手續。如果家長未有於指定限期內辦理註冊手續，會被視為放棄自行分配學位。

小一自行分配學位申請表

參考去年的安排，一式三份的小一入學申請表可於以下地點索取：

- 子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心

- 各區民政事務處（民政諮詢中心）

- 教育局學位分配組或各區域教育服務處

家長亦可以於教育局小一入學統籌辦法網頁下載申請表格，並列印填寫。家長可以將填妥的申請表格連同所需證明文件的正本及副本遞交至有意申請自行分配學位的小學。

小一入學申請電子化

教育局於2023年起，分階段將小一入學申請電子化，現時小一入學申請表設有家長／監護人電郵地址一欄，填寫該欄後即可啟動小一入學電子平台帳戶。

已啟動電子平台帳戶的家長可以透過平台取得派位結果，及使用「智方便」登入。如果家長已經登記「智方便+」，更可以使用數碼簽署功能於電子平台填寫及提交自行分配學位及統一派位階段申請。

25/26學年入學小一統一派位重要日期及時間表

以下是2025年9月入學的「小一入學統籌辦法」重要日期及時間表：

2024年9月1日至29日：派發小一入學申請表

2024年9月下旬：遞交小一入學申請（網上電子平台報名：9月19日至27日、直接向申請學校交實體表格9月23日至27日）

2024年11月18日：學校公布自行分配學位結果

2024年11月20日至21日：自行分配學位註冊

2025年1月上旬：未獲自行分配學位之學童家長收到統一派位選校通知書

2025年1月中旬：統一派位報名（網上電子平台：1月13日至19日、到指定統一派位中心選校：1月18至19日）

2025年6月4日至5日：公布統一派位結果

2025年6月10日或11日：統一派位註冊