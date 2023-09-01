小一自行分配學位2024｜全港36校網官津小學　附2.3萬學額名單

2024/25年度小一入學首階段申請「自行分配學位」即將開始，家長可向任何一間官立或資助小學報名，不受校網限制。教育局今日（1日）向學校派發小一入學申請表格及《小學概覽2023》，家長可於本月21日至29日透過「小一入學電子平台」遞交申請，或於25日至29日將紙本申請表遞交至心儀學校。



教育局推算2024年將有5.3萬名適齡小一學生，以下統計全港36個校網約450間官津小學，合共逾2.3萬個自行分配學位，一文看清最新學額分配情況。



自行分配學位將設23,560個學額，當中以72校網學額最多，涵蓋天水圍、洪水橋、流浮山、屏山一帶，共有1,474個學額，其次是西貢及將軍澳的95校網，有1,347個學額。而九龍區最大校網48校網則排第三，，包括秀茂坪、牛頭角上邨、樂華邨、裕民坊、藍田、麗港城、油塘等地，共有1,404個學額。

港島區

港島區共有3,086學額，其中中西區11校網嘉諾撒聖心學校有63個學額，聖士提反女子中學附屬小學有50個，灣仔區12校網則有聖若瑟小學63個、瑪利曼小學50個、軒尼詩道官立小學63個等。至於東區14校網涵蓋北角及筲箕灣，其中番禺會所華仁小學有50個學額、香港嘉諾撒學校有75個。

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九龍區

九龍區傳統名校區集中於41校網，包括喇沙小學90個學額、瑪利諾修院學校（小學部）75個、拔萃小學30個。其餘校網學校包括31校網的嘉諾撒聖瑪利學校有50個、油蔴地天主教小學（海泓道）63個、34校網協恩中學附屬小學45個、保良局何壽南小學75個學額等。

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新界區

新界區方面，沙田91校網共有976個學額，包括培基小學60個、浸信會沙田圍呂明才小學75個、浸信會呂明才小學60個、沙田循道衛理小學63個等。至於學額最多的72校網則有天水圍天主教小學63個學額、聖公會天水圍靈愛小學63個、天水圍官立小學63個等。而涵蓋天水圍及元朗的74校網包括光明英來學校88個學額、鐘聲學校75個等。

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