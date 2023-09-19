52個自資學士課程納SSSDP計劃　資助金額按通脹升至近4.6萬至8萬

教育局公布，於24/25學年「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）將資助八所專上院校共52個學士學位課程，合共4,825個學額，比上學年資助多5個課程、1,560個學額。而資助金額亦增加1.9%，實驗室為本課程每年增至79,770元；非實驗室為本課程則每年增至45,810元。



獲納入SSSDP資助計劃的學位課程屬於10個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待，當中包括四個獲挑選參加第二輪應用學位課程先導計劃的學位課程。

都大囊括最多資助學額 佔整體近四成

24/25學年「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）將資助八所專上院校共52個學士學位課程，合共4,825個學額，當中都會大學囊括1,873個學額佔最多，其次是東華學院和明愛專上學院，分別佔835個和804個。

該學年資助金額將按綜合消費物價指數的變動調整。實驗室為本課程的資助金額將由23/24學年的每年78,280元增至79,770元；非實驗室為本課程的資助金額則由每年44,950元增至45,810元。

調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生。資助會在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只需支付扣除資助後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。