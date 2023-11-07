屋邨小學建迷你高爾夫球場　激發學生追夢踏上球手之路

高爾夫球一直被認為是上流社會的運動，可以在學校學習高爾夫球更是難以想像。博愛醫院陳國威小學是全港首間建造迷你高爾夫球練習場的屋邨學校，不但將高爾夫球納入學校體育科， 而且參與不同球會的高爾夫球計劃 ，讓基層學生有機會到標準場地學習高爾夫球，校長韋淑貞稱，將這項運動帶入校園，可以擴闊學生的視野，同時有助推動高爾夫球普及化，盼望表現突出的學生可以成為職業高爾夫球手。



校長韋淑貞希望將高爾夫球帶入校園，可以擴闊學生的視野。（博愛醫院陳國威小學提供）

博愛醫院陳國威小學將高爾夫球引入校園，建造有迷你9洞的高爾夫球練習場，學校將高爾夫球運動安排成為周六的課外活動，外聘教練指導學生，反應相當踴躍，過去兩年約40名學生參加，學校又將高爾夫球納入啟發潛能課和體育科內，令每一位學生都可以接觸高爾夫球運動。

校長韋淑貞表示，學校近年積極推動多元學習，為學生提供不同的平台及機會發展潛能，發展高爾夫球運動亦是學校重點發展項目之一，打破傳統高爾夫球僅限於特定社會群體的觀念，運動過程中加強學生的耐性及專注力，有助提升學習效能，「表現突出的學生有機會獲得推薦，繼續接受種子訓練，參加本港或海外的比賽，踏上當高爾夫球手之路」。

博愛醫院陳國威小學建造有迷你9洞的高爾夫球練習場，並將高爾夫球運動安排成為周六的課外活動。（博愛醫院陳國威小學提供）

在辦學團體博愛醫院董事局的支持下，學校兩年前耗資60多萬元，在學校建造一個鋪上人造草地的迷你9洞高爾夫球練習場，並安排教練指導學生，體育科老師亦會進行相關培訓，2021年在小四級體育科的課堂作為試點，以4堂為一個單元的形式，並在今個學年將推展至六年級。

韋校長表示，學生走出課室，參加過賽馬會高爾夫球少球手計劃，在標準高爾夫球場實地練習，今學年更有機會參與清水灣鄉村俱樂部及中國香港高爾夫球協會合辦的「學校高球體驗計劃」，學校會甄選16名小四至小六學生，獲清水灣鄉村俱樂部全額資助課程和交通費，接受為期八周的專業高爾夫球課程。