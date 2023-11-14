學與教博覽下月舉行　涵蓋大灣區及科技教育　探討人工智能應用

第十三屆「學與教博覽 2023」將於12月13至15日在會展舉行，今屆焦點落在人工智能應用、大灣區創新教育及國際交流，同時亦會涵蓋國安教育議題，邀請本地及海外講者分享，共舉辦超過270場活動及520個展位，預計參觀人次超過1.5萬。



「學與教博覽 2023」將於12月舉行，今年焦點包括人工智能應用、大灣區教育及國際交流。（郭曉晴攝）

學與教博覽今年主題為「共塑教育 駕馭幻變」，主題包括大灣區創新教育、應用人工智能的創新模式，以及國際交流。屆時將邀請超過400位本地及國際教育界代表，舉辦演講、公開示範課、研討會及成品展示會，就教育界新趨勢進行交流。

香港教育城行政總監魏遠強表示，近年教育模式大大改變，今次博覽邀請內地學者演講，以及大灣區學校參展，分享在內地推動科技教育的經驗，希望助本地教育界融入大灣區發展。博覽另一重點是人工智能，屆時將討論教學應用、數碼轉型下的人才培訓、未來產業發展等。

參展學校之一的中華基督教會基法小學資訊科技及STEAM主任伍展鴻分享，該校將人工智能應用在常識科專題研習，幫助學生搜索資料，自主學習。五旬節聖潔會永光書院STEAM教育主任周樹安則表示，學校主要著重人工智能的跨學科應用，例如配合語文科推廣正向教育，期望在博覽吸引更多經驗，互相交流。

香港教育城行政總監魏遠強先生表示，今年博覽亦邀請大律師分享國安教育，讓教師了解如何在教學上實踐。（郭曉晴攝）

今次博覽加入國安及國民教育議題，魏遠強表示，有教師反映希望掌握教學方向和深入程度，故邀請相關專家分享教學心得，例如在大學任教《國安法》課程的執業大律師范凱傑，助教師了解如何在教學上實踐。

此外，博覽也涵蓋服務學習、創新思維發展、生涯規劃等學生發展範疇，同時邀請小四至中六學生，以及大學生擔任學生大使，透過帶領導賞團從中學習。