殺校｜教局倡「獲派0班」小學合併　設100萬津貼、保3年教師人手

去年有5間津貼小學於本學年「獲派0班」小一，跌入「殺校」危機。教育局今日致函全港資助及官立小學，促辦學團體和學校及早規劃，回應學位供求變化，又提出「獲派0班」的小學，若與其他學校合併，並能順利落實及平穩過渡，毋須教局提供學位安排，合併營辦小一的學校可獲100萬的一次性額外津貼。如學校在合併後出現超額教師，可獲准保留教師人手三年。



津貼小學議會主席蘇炳輝認為，大多學校均爭取營辦生存，不會希望取得100萬元津貼，「唔係收唔到學生，或者真係要停辦，先考慮作處理」，相信有關津貼或對合併同一辦團的學校較為有利。



▼2023年5月20日 溥仁小學家長學生及校友向蔡若蓮請願▼



+ 11

根據現行小學開辦機制，若小一自行派位及統一派位兩個階段，均未達16人的開班下限，學校將在新學年「獲派0班」小一，即不能開辦小一班。如學校希望繼續開班資助小一班級，可選擇向教育局申請發展方案，包括與其他學校合併、特別視學、以私營方式開辦小一班級，和提早停止營辦全校或部分班級。

若合併順利過渡 毋須教局提供學位安排 可獲100萬津貼

教育局於通告特別提到，為促成獲批的合併計劃順利落實及平穩過渡，「獲派0班」的學校如與另一所學校合併，讓同級學生能在同一所小學完成小學課程，無需要由局方提供學校位安排，協助學生轉往其他公營學校就讀，則合併營辦小一班的學校可獲100萬的一次性額外津貼，以支援合併後的各項開支。

其次，繼續營辦小一的學校，如在合併後出現超額教師，可獲准保留在合併前一個學年，兩校與合併班級相關的核准教師人手編制內的現任教師，為期三年，讓學校有時間透過人手交替及其他方式調整人手。教育局亦會就個別的合併建議，與辦學團體商討，在可行情況下盡量提供便利。

促辦團與學校「因時制宜」

教育局於通告指出，學校是群體學習的地方，如學校未能維持合宜的學生人數，將難以滿足學生多元化學習和全人發展需要。局方積極支援辦學團體和學校及早規劃，回應學位供求變化，同時提升教育質素。局方續指，辦學團體和學校必須「因時制宜」，因應區情、校情以及人口情況及早準備，規劃可行的發展路向。

▼2023年4月26日 溥仁小學面臨殺校▼



+ 25

津小議會：學校爭取生存多 津貼對同一辦團校合併較有利

津貼小學議會主席蘇炳輝表示，教育局首次整合有關未能開班小一班學校的安排，並就合併方案提出100萬的新津貼，與中學按合併級別每級提供50萬的做法相類似。不過，他直言「有邊間學校唔想生存呢」，不相信學校會羨慕或希望取得津貼，「唔係收唔到學生，或者真係要停辦，先考慮作處理。」

他認為，津貼對合併同一辦學團體的學校相對有利，因為兩校不論辦學理念、校董會組成等較相似，而且辦團設有教育部，有助協調兩校過渡，行政上會較易合併。若兩間不同辦團的學校合併，則需要很多磨合的地方，例如兩校主任升遷的安排、調整教師的教學策略等。

教局殺校立場無變 學界感失望

教育局於通告促辦團與學校「因時制宜」和及早規劃，他認為，反映局方對「殺校」立場不變，學界對此感到失望。他指，教育是長遠的投資，「搶人才」是即時和短暫的策略，長遠要培養本地人才，須從教育入手，但「殺校」對教師造成「恐慌效應」，要花心思收學生，「邊有空間關顧學生?」

針對縮班殺校問題，他希望教育局可以再試行不同方案，例如取錄較多特殊教育需要（SEN）的學生，可否有較大「彈性」獲保留，否則一旦遭殺校，教授SEN的經驗和資本就會全失，「對社會未必係福氣。」

教育界立法會議員朱國強表示，歡迎教育局提供合併誘因，與中學做法看齊。（資料圖片）

朱國強：能否鼓勵辦團合併屬仍需觀察

教育界立法會議員朱國強表示，歡迎教育局提供合併誘因，與中學做法看齊。他指，中小學於班別模式、開科情況有別，理解兩者津貼額有差異，至於能否鼓勵辦學團體合併屬校，仍有待觀察。

現時資助小學出現超額教師，學校可逐年申請保留最多3個學年，適用至24/25學年。作為合併誘因，朱國強認為，局方應進一步延長保留期，以減輕對學校行政及人事安排的影響。