新聞女王2｜梁允瑜俾人包周遊列國唔使做？　終極解畫：搵咗好耐

無綫（TVB）劇集《新聞女王2》今晚（18/11）一集講到黃宗澤、陳曉華和一眾「網紅」梁允瑜、郭珮文、鄧凱文等出海遊玩，其中廖慧儀疑失足墜海引發新聞，可說最多「福利畫面」的一集。講起TVB長腿小花梁允瑜（Chole），無不會被其索爆身材，40吋長腿所吸引！



梁允瑜出道以來話題不斷，近年她更周遊列國，旅行曬太陽、潛水，生活十分寫意，但就有不少網民質疑她的支出與收入不符，更惹來「被老闆包養」疑雲。前日（16/11）她出席《新聞女王2》宣傳活動接受《香港01》訪問時，回應：「又俾人包係咪？究竟（個老細）喺邊度？！可唔可以話畀我知，究竟佢喺邊度？我都搵咗好耐啦。我連男朋友都冇，講真，哈哈哈。我意思係我冇俾人包。真係俾人包就開心啫，唔係俾人包講到俾人包就唔係幾開心。」

她解釋說，除了幕前工作外，還有任職PR&Marketing工作，只礙於公司關係才較少談及幕前以外工作。她表示，近年收入還好，自己也沒有太多購買慾，而將收入多用於旅行上，所以網民才有她「俾人包」的錯覺。梁允瑜也表示，自己已有三個多月沒有去旅行，Instagram上的照片，多屬於早前旅行時拍下的舊照。「啲相太多未post曬，其實呢三個月都喺香港⋯⋯唔係，上個禮拜同朋友去韓國，呢個係同朋友去做醫美。（網友都係咁㗎啦）係囉，嚟嚟去去都係話我俾人包，又唔使做啦。」

梁允瑜表示自己參加馬爾代夫潛水旅行團，費用只係兩萬多。（ig@cl.chloee）

