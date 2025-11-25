《聲秀》混血索女高炒激曬魔鬼身材　完美胸型震撼網民：太犯規了

一年一度的 TVB《萬千星輝賀台慶》日前（19日）在TVB將軍澳電視城舉行，每年的紅地毯都是一眾女藝人必爭之地，Deep V、大露背、透視裝應有盡有，實行「要靚唔要命」。不過人多容易看漏眼，原來《聲秀》混血索女喬美莎，當晚的戰衣同樣極具殺傷力！

喬美莎近日終於收到台慶當晚的靚相，隨即在社交平台開心分享：「剛剛拿到我們呢晚拍的照片！真的好愛but can you tell i was absolutely freezing in these pictures？！」雖然喬美莎笑言當晚：「冷得要命」，但她所派的福利卻令人瞬間熱血沸騰。

相中可見，喬美莎身穿一襲黑色Tube dress晚裝，貼身剪裁將其華裔小姐冠軍級的「屈機」身段表露無遺。除了露出一雙修長美腿及迷人鎖骨外，混血精緻五官配上多個型格誘人甫士，吸睛度爆燈！

然而，調皮的喬美莎也深知「流量密碼」之道，她自拍時大玩「邪惡視角」，鏡頭由高而下「高炒」拍攝，大騷深邃事業線，完美胸型盡收眼底，視覺效果極度震撼！這輯「福利圖」一出，即時引來大批網民派Like，紛紛留言激讚：「OMG so pretty」、「很漂亮」、「這麼魔鬼身材」、「很久沒看到那麼漂亮的歌手了」、「美死了，太犯規了」，大讚她「不愧為華裔小姐冠軍」，群情相當洶湧。

20歲的喬美莎是混血兒，媽媽是北京人，爸爸是英國人，一家住在澳洲，她在2022參加澳洲華裔小姐贏得冠軍兼最上鏡小姐，除了顏值實力不容置疑，喬美莎還是一名舞者，擅長拉丁及Hip Hop。她接受《香港01》訪問時，坦言對加入娛樂圈十分感興趣，可惜的是，喬美莎在第一輪就被淘汰了。她說：「說實話，那時很難過的，不過因為這個比賽我有努力改善自己，不光是聲樂，還有學廣東話，學習廣東歌，所以沒有覺得很失望，因為我有學到很多。（加入TVB？）我想呀！但是之前很早就被淘汰，但是我可以更努力，變得更好，然後可能被看到。」