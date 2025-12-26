嚴選10位TVB上位中小花　郭珮文性感回歸、何沛珈轉型做司儀

嚴選30歲以下TVB最令人期望女藝人。每年TVB都會頒發「飛躍進步藝員」獎，但年年進步的藝人又點止一個？在過去的一年，TVB年輕一代的女藝人中，除了有演技或工作上突飛猛進的、也有些深受觀眾和網民歡迎的、亦有一些忽然爆紅的新人。以下為大家嚴選當中10位最令人期望的女藝人，及為大家回顧一下她們在過去一年的表現。

嚴選10位TVB上位中小花。

郭柏妍在2022年參演《下流上車族》獲觀眾肯定。（TVB圖片）

1. 郭柏妍

今年28歲的郭柏妍參選2020年港姐入行，入行第一年就獲頒「飛躍進步女藝員」，其後2022年參演《下流上車族》更獲觀眾肯定。今年郭柏妍共有多達6套劇集面世，且每套劇都有不同程度的發揮，可說是相當多產！年尾再參演《新聞女王2》，也為她帶來不少掌聲。

郭柏妍來年都有新劇。（TVB圖片）

波波黃婧靈

2. 波波黃婧靈

27歲的波波（黃婧靈）早年透過YouTube和TVB big big channel出道，今年參演過《痞子無間道》、《俠醫》兩套劇集和擔任《美食新聞報道》主持之一。老實說，工作不算多或精彩，但她勝在於網上具有高討論度，特別是大騷或綜藝節目之中，也例必成為焦點，所以入榜也是合理的。

波波黃婧靈加入《冲遊泰國10》。（TVB圖片）

「東張女神」鄧凱文依然係上位小花之一。(ig圖片)

3. 鄧凱文

「東張女神」之一，今年25歲的鄧凱文完美體現了「青春就是本錢」的真諦。她在2023年參選港姐後加入TVB，起初以主持《東張西望》外景嶄露頭角，活潑形象深受觀眾喜愛。後來更因一系列火辣青春又噴血的泳衣造成哄動，今年稍為「收斂」了，但依舊是網民的最愛。

鄧凱文已經算係《東張西望》嘅師姐。（資料圖片）

鍾柔美還算是被力捧小花。（IG@yumichung1221）

4. 鍾柔美

今年19歲的鍾柔美在2020年參加《聲夢傳奇》奪季軍出道，先以組合After Class活動，後轉個人歌手發展。後來參演過《青春本我》，但唱歌還是她主要的賽道。青春、能歌擅舞、有觀眾緣，歌影視三棲發展令人眼前一亮。

鍾柔美、與劉展霆（Eden）。(資料圖片)

郭珮文今年強勢回歸。（小紅書截圖）

5. 郭珮文

24歲的郭珮文參選2023年港姐入五強後加入TVB。相信不需多提，大家都知道她的優點、特點、強項都在哪裏。郭珮文落選後火速拍劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》做黃宗澤下屬，雖然之後如被「雪藏」一樣消失了，但臨近年尾傳出她和力捧男星丁子朗在內地拍網劇的消息。先在內地浸淫一番，或者於她而言是一個更好的發展路線。

陳懿德同Juliana郭珮文著比堅尼浸溫泉大派福利！

郭珮文（Juliana）。（ig@julianakpm）

何沛珈在主持工作發揮穩定。（IG@hpgroxanne）

6. 何沛珈

今年29歲的何沛珈在2020年參選港姐入五強後加入TVB，其後加入《東張西望》做主持。戲劇方面出演了《富貴千團》、《痞子無間道》、《金式森林》，雖戲份不多，但主持工作方面卻是如魚得水，在多個大騷方面表現得也相當穩定和得體，可見到她正被捧為TVB主力司儀之一。

陳懿德主持工作方面有「甩轆」情況，但作為新人來說表現已算不俗。(截圖)

7. 陳懿德

另一位屬司儀一列的還有陳懿德。同樣是港姐出身的陳懿德加入TVB約4年，以《東張西望》起家，再於奧運直播和《福祿壽訓練學院》展露其優秀的主持功力。今年陳懿德主持《寵你一世》、《聲秀》和《盲盒鐵路遊》等節目，可愛靈活的風格圈粉無數，雖然劇集較少，但主持領域的突破讓她成為TVB新生力量。

曾文心在戲劇方面表現不錯。（截圖）

8. 曾文心

27歲的曾文心在2021年加入TVB藝訓班出道，憑《反黑英雄》陳樂怡一角去年奪得「全台力撐潛質女藝人」冠軍，演技備受肯定。2025年可說是她的豐收的一年，參演《新聞女王2》、《痞子無間道》、《奪命提示》、《虛擬情人》、《麻雀樂團》和《金式森林》等多套劇，特別是在《新聞女王2》中飾演「狼狗」也有頗多發展空間。多年來，曾文心雖多飾演小角色，但都有穩定發揮和驚喜。

陳星妤被打歪鼻一幕引發熱討。（TVB圖片）

9. 陳星妤

30歲的陳星妤參加2021年港姐而入行，本身是旅遊網紅的她，入行時就已為她帶來不少優勢。2023年參演《一舞傾城》有大量戲份，令她一砲而紅！今年有《執法者們》、《金式森林》兩套劇面世，也算是交足功課。翌年金牌監製鍾澍佳的《玫瑰戰爭》中，也有她的戲份，令人期待！

陳星妤。（TVB圖片）

樂珈嘉勝在年輕，但演出經驗多。（TVB圖片）

10. 樂珈嘉

22歲的樂珈嘉早前參演《巨塔之后》引起關注。童星出身的她，因演技出眾而特別被監製介紹。她在一個訪問中就曾提到，自己為了演戲而不理家人，後來更自己打工做譚仔姐姐支撐生活，所以成為演員再被觀眾認識實屬不易。來年共有《死有對証》、《武林》、《正義女神》和《非常檢控觀》 4套劇面世。除了以上9位，其實樂珈嘉的表現也相當令人期待。