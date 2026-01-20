35歲女星駁長髮著緊身紅衫晒34E身材　居家赤腳Look更獲網民激讚

現年35歲、獲封「大馬女神」的林明禎（MinChen），憑藉其天使面孔與魔鬼身材，一直深受粉絲的喜愛。多年來，林明禎那一頭清爽俏麗的短髮已成為其標誌性特徵，深入民心。然而，這位宅男女神日前突然在社媒發佈影片，罕有地打破慣例，她捨棄了留有多年的招牌短髮，以全新長髮造型示人。這一轉變不僅令人眼前一亮，其身穿緊身上衣所展現的34E誇張曲線，更是瞬間引爆網絡熱話。



告別短髮添知性韻味 化身真人版洋娃娃

從日前林明禎分享的靚相可見，雖然她依然保留著標誌性的齊蔭瀏海，但原本及肩的短髮已經駁長至腰間，瞬間由活潑少女蛻變成氣質熟女。

相比起以往短髮時期的青春可愛路線，駁了一頭長秀髮的林明禎明顯增添了幾分知性美，整體氣質更顯得沉穩大方，散發著濃濃的女人味。配上她那精緻得無可挑剔的五官，彷彿是從童話故事中走出來的真人版洋娃娃，展現出一種截然不同的迷人魅力。

紅色緊身衫包唔住 34E導彈胸極具視覺衝擊

除了髮型上的驚喜，林明禎那副「不科學」的魔鬼身材同樣搶盡風頭，成為全場焦點。當日她身穿一件鮮紅色的超緊身長袖上衣，貼身的剪裁令其引以為傲的豐滿上圍無所遁形。

雖然打扮看似密實，但其34E「導彈級」巨胸依然將衣物撐得極具立體感，視覺效果震撼。其中一張照片更是令網民群情洶湧，只見林明禎微微抬頭張口品嚐壽司，表情極其誘惑撩人，配上那逼爆的身材曲線，令一眾宅男粉絲不禁驚呼：「睇到流晒鼻血！」

碎花居家服 赤腳入鏡成另類亮點

而在最新的照片中，林明禎身穿一套深底碎花圖案的細肩帶居家服，隨性地坐在木質地板上。她低著頭，眼神向下凝視，髮絲自然散落，赤腳盤坐在木質地板上，展現出一種卸下防備後的慵懶與自在。

雖然照片的重點在於整體的慵懶氛圍，但女神全身上下無一處不是焦點，即使是容易被忽略的細節，也逃不過粉絲的「鷹眼」。評論區竟意外掀起一股對林明禎「美腳」的討論，有細心的網友將目光鎖定在她的雙足，忍不住大讚 「腳腳讚」，更有粉絲直言 「腳趾好漂亮」。

