驚傳戇豆先生搭上「世界第一AV女優」　證實為合成照女方網上回應

戇豆先生搭上號稱「世界第一AV女優」的Mia Khalifa？近日在一些網上帖文，甚至是香港討論區上，都可以見到有網民分享戇豆先生（Mr. Bean/Rowan Atkinson CBE）搭上Mia Khalifa的新聞，帖文更會附上一張兩人在一架遊艇上相擁的合照，女方穿着一件低胸連身裙，衣着頗為清涼。



戇豆先生與Mia Khalifa的AI合成照實在是幾可亂真。（網上圖片/X）

翻查外國社交平台，有關帖文亦引起大量網民討論，有人信以為真，也有人希望消息是假的。有圖是不是有真相？倒也未必。根據外國新聞網站《Firstpost》指出，有關新聞實為一篇虛假消息。有網站亦指出，源頭為一個名為「thedudehumorreport」的帳號，睇名都知，很明顯就是一個純屬搞笑的Instagram帳號，可是經網民瘋傳之下，就變成了煞有介事一樣。

本尊Mia Khalifa也回應事件，澄清約會的另一半不是戇豆先生。（網上圖片/X）

隨後，一些網民和網站更不嫌事大，用AI生成了多張戇豆先生和Mia Khalifa在遊艇和海灘上玩樂的合成照片，實在令人哭笑不得。而Mia Khalifa本人也在其X帳號中，一語雙關地公開澄清與戇豆先生沒有關係：「guys I am dating a fool but it's not mr bean（大家，我正與一個傻瓜約會，但並不是戇豆先生）。」

英國國寶級笑匠 情定年輕30歲女友

路雲·雅堅遜（Rowan Atkinson）是英國喜劇泰斗，憑經典角色《戇豆先生》（Mr. Bean）及《特務戇J》紅遍全球，以肢體幽默被譽為「現代差利卓別靈」，更獲英女皇頒授CBE勳銜。

在感情方面，現年約70歲的他曾與化妝師Sunetra Sastry有過一段長達24年的婚姻。兩人離婚後，羅雲於2014年公開與比他年輕近30歲的英國女演員Louise Ford交往。這段「忘年戀」初時雖受熱議，但兩人感情一直相當穩定，並於2017年育有一女Isla，生活低調而幸福。

Mia Khalifa為前知名成人電影演員。（ig@miakhalifa）

前「世界第一AV女優」 轉型KOL擁千萬粉絲

Mia Khalifa是黎巴嫩裔美籍網絡紅人，她雖然僅在成人電影界短暫停留數月，但因其特殊背景曾高踞色情網站Pxxxxxb搜尋榜首，因而有「世界第一AV女優」的稱號。她引退後積極轉型，現為知名體育評論員及時尚KOL，Instagram追蹤人數高達2,700萬。

感情生活方面，Mia的情路頗為豐富。她曾與瑞典名廚Robert Sandberg有過一段婚姻，惜於2020年離異；其後曾與波多黎各饒舌歌手Jhayco交往。針對是次緋聞，她幽默自嘲正與一名「傻瓜」約會，間接透露目前並非單身。

Mia Khalifa因擁有火辣身材而有名。（ig@miakhalifa）