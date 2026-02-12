臥底嬌娃｜張曦雯黑絲兔女郎火辣造型　陳瀅黃金32C造型惹關注

全新動作喜劇《臥底嬌娃》未開播先火，張曦雯以火辣兔女郎造型震撼全網，硬撼陳瀅話題十足的「黃金32C」；更有羅毓儀與張曦雯組成的「最強身高反差CP」。



全新動作喜劇《臥底嬌娃》未開播先火。（公關提供）

《臥底嬌娃》是由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的全新輕鬆動作喜劇，將由2月23日起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。劇集主要演員有馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等。

《臥底嬌娃》2月23日起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。（公關提供）

宣傳片點擊破百萬

無綫官網自本周一起火力全開，接連發布《臥底嬌娃》「搶先睇精華」，務求令三位女臥底沈佳琪（張曦雯Kelly飾）、江妙姿（陳瀅飾），童小茹（羅毓儀Yuki飾），及三人Big Boss潘奕風（馬貫東飾）提早入屋！以「全員高智商」作招徠的《臥底嬌娃》，昨日（11日）播出的2條宣傳片先後展現了「嬌娃」及「高智商」兩大特質，兩條宣傳片短短一日更已收穫過百萬點擊！

《臥底嬌娃》兩條宣傳片短短一日已收穫過百萬點擊！（YouTube@TVB）

張曦雯化身兔女郎

先說「嬌娃」，在昨晚播出的「女團造型好緊要」搶先睇精華中，向來以黃金比例身材見稱的張曦雯，穿起魚網黑絲配以性感兔女郎造型，成功吸獲大批網民派心心，並指張曦雯是繼近日熱爆的美儀姐後、又一「黑絲Lady」經典代表，網民：「好靚女，火辣好身材」、「女僕，越嚟越靚女」、「繼美儀姐後又一黑絲Lady」、「Dress to Kill us」、「So Beautiful」、「演員牌面吸引」。

張曦雯穿起魚網黑絲。（公關提供）

張曦雯化身性感兔女郎。（公關提供）

「童顏」羅毓儀連環向張曦雯撒嬌勁Cutie

除了黑絲張曦雯夠搶，張曦雯與羅毓儀這對「最強身高反差CP」亦相當吸引。分別以女人味及Cutie馳名的張曦雯與羅毓儀，在劇中是表姐妹關係、而且關係如膠似漆，羅毓儀對著靚爆鏡表姐張曦雯不但顯露無限讚嘆表情、還會纏住張曦雯瘋狂撒嬌，加上二人身高形成極強反差，成功在網民心中留下記憶點，在劇集尚未播出前已成功入屋：「表姐坐喺度都高過表妹（企喺度）」、「呢個CP夠噱頭。」

張曦雯與羅毓儀「最強身高反差CP」。（公關提供）

張曦雯與羅毓儀兩人風格相差很大。（公關提供）

羅毓儀撒嬌好得意。（公關提供）

陳瀅獲封「黃金32C」

至於昨午播出的「搶先睇精華」，陳瀅的「黃金32C」造型亦相當無敵，在劇中更成為城中熱話，想知陳瀅為何有如此封號？密切留意《臥底嬌娃》。睇完「嬌娃」有幾嬌，就要說回「高智商」部分。根據其中一條「搶先睇」，話說陳瀅因「黃金32C」熱話惹來大堆閒言閒語，面對昔日學堂同學仔被恰，正義羅毓儀「火力大爆發」，鬧爆口臭男同事之餘，更一輪嘴講出《性別歧視條例》第480章第23條第3項相關內容，一口氣要背誦的對白足足數白字。但Yuki背誦時不但爽快流暢、而且全程充滿自信、中氣十足，令網民大為驚艷：「Q版數據庫」、「Yuki（好勁）記憶力」、「好靚女，又可愛」、「連發脾氣都好可愛」、「Yuki叻叻」。

陳瀅的「黃金32C」造型亦相當無敵。（公關提供）

陳瀅的「黃金32C」造型亦相當無敵。（公關提供）

羅毓儀「火力大爆發」，鬧爆口臭男同事。（公關提供）