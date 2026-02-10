臥底嬌娃｜張曦雯陳瀅羅毓儀扮女團查案　三女制服百變激戰馬貫東

由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、邵麗瓊編審的全新輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》，將由2月23日起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映。劇集主要演員有馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等。



張曦雯、陳瀅、羅毓儀新劇《臥底嬌娃》（官方提供圖片）

三女一男組合 全員高智商

《臥底嬌娃》劇情講述三位女主角沈佳琪（張曦雯飾）、江妙姿（陳瀅飾）及童小茹（羅毓儀飾），因緣際會下被潘奕風（馬貫東飾）相中成為「臥底」，並以女團包裝作掩護、誓要搗破龐大販毒集團！這個三女一男組合的特色是「全員高智商」，而打正「正義」旗號的Big Boss潘奕風，背後還隱藏了不為人知的秘密、在黑白兩道之間揮灑自如的他正邪難辨，令三位嬌娃內憂外患……

《臥底嬌娃》劇情講述張曦雯、陳瀅飾及羅毓儀飾，因被馬貫東飾相中成為「臥底」，並以女團包裝作掩護、搗破販毒集團的故事。（官方提供圖片）

張曦雯陳瀅羅毓儀造型百變做臥底

《臥底嬌娃》集合了無綫一線花旦及後起小花傾力演出、當中包括闊別無綫7年的神級花旦邵美琪，故劇集開拍時已吸獲高度關注。2月9日晚翡翠台黃金時段及官方社交網分別播出了劇集首條官方宣傳片及「搶先看精華」，除展現了三位嬌娃劇中百變多元的嬌艷形象、還介紹了三人的MBTI、能力值及拳腳功夫，絕對吸睛！

無綫翡翠台昨晚播出首條官方宣傳片截圖，有晒三位女主角嘅MBTI，資訊量好豐富架。（官方提供圖片）

先說官方宣傳片，Kelly、陳瀅及Yuki分別以「女版福爾摩斯」、「Cosplay可愛小貓」及「佻皮春麗」大晒嬌俏可愛一面，另外又以「Gen Z」校服Look玩「逆齡」，玩味十足兼相當青春！三人的Hashtag分別為：張曦雯—「偵探腦」「讀心術」「富二代」；Yuki—「萌系黑客」「Q版數據庫」，及陳瀅「99.9% I人」、「做嘢斯文、高冷美人」，當中號稱「1個打10個」的陳瀅還大晒直達180度角的踢腿功夫，加上截然不同的人物性格，令人更期待三人合作的火花。

三位女神嘅校園風裝束，好夢幻。（官方提供圖片）

陳瀅呢個Look性感得嚟有啲低調，好殺食。（官方提供圖片）

陳瀅性感中空「Pink Lady」造型超煞食！

至於「搶先睇精華」部分，性感中空「Pink Lady」陳瀅、與身穿黑色透視修身晚裝的Kelly、及可愛白色晚裝的Yuki闖入晚宴大展身手。三人先是千嬌百媚地步進現場，之後便與不同的男子展開連場肉搏，除了有目不暇給的花拳繡腿、還有精彩戰槍及爆破場面，精彩元素共冶一爐，難怪網民留言大嗌期待：「三個都好正」、「依套好睇，又多靚女」。

首條「搶先睇精華」。（官方提供圖片）

「搶先睇精華」部分，性感中空「Pink Lady」陳瀅、與身穿黑色透視修身晚裝的Kelly、及可愛白色晚裝的Yuki闖入晚宴大展身手。（官方提供圖片）