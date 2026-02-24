夜場攬啜陳山聰！　大馬混血索女起底回應：既興奮又有點壓力

49歲「視帝」陳山聰夜場激吻混血索女的短片瘋傳！雖說只是馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》的其中一幕，但依然討論度十足！特別是陳山聰展現過人腰力，面對索女樹熊式攬啜時，仍氣定神閒的姿態，實在令人欽敬！



嘩！（ig@_reneeloh_）

Renee Loh身材好fit。（ig@_reneeloh_）

夜場攬啜陳山聰 Renee（羅思霓）：是我的螢幕初吻

與陳山聰拍攝這一場對手戲的索女，原來是馬來西亞國際小姐季軍Renee Loh（羅思霓）。她接受《香港01》訪問時，分享與「視帝」陳山聰拍攝親熱戲的心情：「這次其實是我的螢幕初吻，所以坦白說開拍前真的蠻緊張的。加上對手是我從小在電視上看到大的陳山聰前輩，既興奮又有點壓力（笑）。但正式拍攝時，他非常專業，也很照顧對手演員的情緒，讓我可以很快投入角色。對我來說，那一刻其實不是『激吻』，而是一場角色之間情緒很滿、很真實的戲。」陳山聰夜場激吻混血索女 樹熊式獻吻啜足5秒展現過人腰力

陳山聰好好腰力！（ig@_reneeloh_）

Renee Loh笑言唔想一take過。（ig@_reneeloh_）

大家都明白那是工作

記者問道，與陳山聰指激吻戲會否令陳山聰太太呷醋，她直言：「至於會不會怕太太吃醋，我相信大家都明白那是工作。我們都非常尊重彼此的家庭與界線，所以整個過程都是專業而安心的。」

大馬混血索女Renee（羅思霓）是誰？（ig@_reneeloh_）

大馬混血索女Renee（羅思霓）是誰？

不少網友都對她感到好奇，她也分享了些個人資訊：「我自己來自馬來西亞，平時是模特兒與內容創作者，來自馬來西亞雪隆區巴生，也是華人、娘惹還有印度混血兒，曾在馬來西亞國際小姐半島賽區獲得季軍及「最上鏡小姐」。這次能參與賀歲電影，是我第一次登上大銀幕，希望未來可以帶給大家更多不同面向的角色。」

Renee（羅思霓）原來係三國混血兒。（ig@_reneeloh_）

Renee（羅思霓）和陳山聰。（ig@_reneeloh_）