「短裙爆乳混血學生」驚現TVB！　網民開po有圖：咁正得唔得㗎？

「短裙、學生look、爆乳、混血、TVB」提起這五個熱搜關鍵詞，會想起誰？郭珮文、謝嘉怡、高海寧、張㬢雯、傅嘉莉、宋宛穎？日前播出的節目《攻你上大學》中，請來一眾《中年好聲音》主持及「畢業生」上節目玩遊戲，就出現了一位符合以上五個條件的藝人。



到底邊個係「短裙爆乳混血學生」？（《攻你上大學》截圖）

益智問題遊戲。（《攻你上大學》截圖）

五大噴血關鍵詞惹遐想

看到這裏，相信大部分人都會說這位「短裙、學生look、爆乳、混血、TVB」藝人是《中年好聲音》主持海兒，但她只是美得像混血，而不是真正的混血兒。有網民在討論區開討論串，原來答案就是肥媽Maria Cordero。

「短裙爆乳混血學生」唔係海兒呀。（《攻你上大學》截圖）

巴打集體中伏：有圖冇伏

節目中，肥媽穿着一身學生look，西裝上衣、及膝短裙加長白襪，校園氣息十分濃厚。對比起她以往的斯文端莊或登台用的艷麗服飾比較，裝束實在令人有眼前一亮，印象深刻之效。有網民在討論區以「有圖 TVB啱啱有個短裙、大波、混血學生妹 有冇人有IG？」為題開po，相信吸引到不少「巴打」好奇click入文睇。雖說是「標題黨」，但仍有不少人留言表達「感激之情」，讚揚開po網民之想像力和創意，留言：「有圖冇伏」、「咁正得唔得㗎？」

網民指嘅「短裙爆乳混血學生」原來係肥媽。（《攻你上大學》截圖）

網民指嘅「短裙爆乳混血學生」原來係肥媽。（《攻你上大學》截圖）

畀個近鏡大家睇。（《攻你上大學》截圖）

海兒好正。（《攻你上大學》截圖）

畀個近鏡大家睇。（《攻你上大學》截圖）

獲肥媽大讚溫柔溝死女：佢好溫柔咁將歌詞帶出嚟，但最尾又有夠力嗌上去，尤其是最尾嗰隻字。（公關提供）

肥媽聽到喊晒架。

老實講，肥媽後生時都唔差㗎。（YT截圖）

肥媽孫女。（截圖）

海兒有樣有身材，仲要係高材生！（IG@hedy_hoiyi）

海兒身材出眾。（IG@hedy_hoiyi）

海兒身材好好。（IG@hedy_hoiyi）

海兒身材好好。(IG@hedy_hoiyi)

海兒身材好好。（IG@hedy_hoiyi）

海兒影過唔少泳衣相。(IG@hedy_hoiyi)

海兒影過唔少泳衣相。(IG@hedy_hoiyi)

海兒出席《中年好聲音3》三甲見面會。（資料圖片/林迅景 攝）

海兒再分享潛水照，穿上一件白色潛水衣，雖然穿著絲襪潛水好密實，但仍難掩其AI般的不科學完美身材，令大眾眼前一亮。（IG@hedy_hoiyi）

海兒身材超好。(ig截圖)

海兒聽到好陶醉。（TVB圖片）

海兒出席音樂劇宣傳活動。（資料圖片/陳順禎 攝）