「短裙爆乳混血學生」驚現TVB！ 網民開po有圖：咁正得唔得㗎？
撰文：李昌興
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「短裙、學生look、爆乳、混血、TVB」提起這五個熱搜關鍵詞，會想起誰？郭珮文、謝嘉怡、高海寧、張㬢雯、傅嘉莉、宋宛穎？日前播出的節目《攻你上大學》中，請來一眾《中年好聲音》主持及「畢業生」上節目玩遊戲，就出現了一位符合以上五個條件的藝人。
五大噴血關鍵詞惹遐想
看到這裏，相信大部分人都會說這位「短裙、學生look、爆乳、混血、TVB」藝人是《中年好聲音》主持海兒，但她只是美得像混血，而不是真正的混血兒。有網民在討論區開討論串，原來答案就是肥媽Maria Cordero。
巴打集體中伏：有圖冇伏
節目中，肥媽穿着一身學生look，西裝上衣、及膝短裙加長白襪，校園氣息十分濃厚。對比起她以往的斯文端莊或登台用的艷麗服飾比較，裝束實在令人有眼前一亮，印象深刻之效。有網民在討論區以「有圖 TVB啱啱有個短裙、大波、混血學生妹 有冇人有IG？」為題開po，相信吸引到不少「巴打」好奇click入文睇。雖說是「標題黨」，但仍有不少人留言表達「感激之情」，讚揚開po網民之想像力和創意，留言：「有圖冇伏」、「咁正得唔得㗎？」