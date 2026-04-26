黃心妙初夏大解放碎花泳衣超深V 高抄視角大騷澎湃上圍極震撼
撰文：薯條
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藝人黃心穎的二家姐黃心妙，向來不吝嗇大騷好身材。一向活躍於社交平台的她，頻頻分享大膽的性感照片，以及與澳門商人老公的甜蜜日常，呈現幸福人妻形象。
「高抄」自拍視角極具視覺張力黃心妙展露澎湃曲線
適逢初夏將至，她早前在社交平台分享多張性感泳照。圖中可見她穿上布料極少的碎花連身泳衣，超深V剪裁配合高抄自拍視角，讓澎湃上圍與玲瓏曲線一覽無遺。她更感性寫道：「夏天要來了，是時候重投泳池的懷抱，水裡的我總是那麼的快樂！」
42歲身材超逆齡不懼爭議大方分享初夏「福利」
現年42歲的黃心妙雖然已育有三名子女，但保養極之得宜，肌膚緊緻且體態宛如少女。她經常在Instagram上載火辣性感照，吸引大批粉絲追隨。儘管她過去曾因在喪父期間分享美照而一度引發爭議，但她依然堅持自我，無懼網民言論，繼續頻頻「派福利」。
黃家四姊妹生活動向各異
黃家四姊妹一向感情要好，除了二姊心妙專心相夫教子兼做KOL外，其他姊妹亦各有精彩。大姊黃心美繼續活躍於主持界；三姊黃心慧則生活較低調，鮮有露面。至於四妹黃心穎早年因負面新聞一度淡出公眾視線，2023年與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）完婚後，近期亦以歌手身份復出樂壇。