3張裸照遭前男友流出！高中女生墮樓多處骨折險死　渣男下場曝光

任何人記得要保護自己，切勿輕易將自己私密照片傳送給其他人。台灣高雄1名高中女生和另1間高中的男生分手後，前男友不但將3張私密照片外流給友人觀看，甚至在instagram公開羞辱女方。受害人不堪流言壓力，在校園墮樓多處骨折，慶幸撿回一命，因而揭發事件。受害人父母聞訊大怒，向男方一家索償200萬新台幣（約50萬港元）。法官經審理後，認定被告惡意散布私密照片，重創少女名譽和心理健康，判處被告和其父母賠償40萬新台幣（約10萬港元）。



受害人不堪流言壓力，在校園墮樓多處骨折，慶幸撿回一命。（AI生成圖片）

傳送3張私密照片給時任男友

台媒於10月報道，受害人2022年透過instagram認識另1間高中的男生，2人隨即交往，由於當時關係甜蜜，受害人被時任男友甜言蜜語攻陷，傳送3張私密照片給對方「留念」。

前男友外流裸照 公開羞辱女方

豈料情變分手後，前男友將該3張私密照片轉發給3位友人，到了2023年3月，他在ig上載前女友ig帳號，附上其學校資訊，發文辱罵「這個女的傳裸照給我，說是前男友逼她拍的，重點是還不好看，有點噁！」、「跟我告白沒成功，去找我朋友告白也傳給她們裸照，你自己不尊重自己的身體，也尊重一下別人的眼睛吧」，甚至批評對方外形。

前男友不但將3張私密照片外流給友人觀看，甚至在instagram公開羞辱女方。（AI生成圖片）

受害人無法承受輿論壓力墮樓

受害人見狀私訊前男友要求刪文，但前男友態度囂張，不但拒絕刪文，甚至反嗆「要不要我拿出去賣？」，消息很快在受害人就讀的校園瘋傳，許多同學以開玩笑口吻表示想看裸照，受害人倍感羞辱，無法承受輿論壓力，懷疑罹患憂鬱症，最終在校內高處墮下，造成多處骨折，送院撿回一命。校方事後介入調查，因而揭發事件。

被告和父母賠償40萬新台幣

受害人父母心疼女兒身心受創，向男友一家索償200萬新台幣（約50萬港元）。案件在高雄地院審理，男方父母辯稱女方墮樓和照片無關，而且索償金額過高。法官經審理後，認定被告確實散布私密照片，嚴重侵犯受害人的名譽和私隱，情節重大，判處被告和其父母連帶賠償40萬新台幣（約10萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）