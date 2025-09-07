解鎖大姨子手機！好色妹夫偷存18張哺乳照　遭妻大義滅親下場慘了

發現其他人手機理應原封歸還，不應擅自打開翻閱資料。台灣彰化1名男子因妻子誤將其胞姊的手機帶回家，他竟趁機解鎖大姨子手機瀏覽相簿，偷偷地將對方18張哺乳照片轉發到自己手機內，繼而放入硬碟內「珍藏」。妻子發現事件轉告胞姊，受害人聞訊怒告。



男被告最終離婚收場，但他死不悔改，在庭上辯稱儲存相片目的是「推動哺乳友善環境」，他一度被判罪成，需入獄8個月，被告隨即提出上訴，而且和受害人以20萬新台幣（約5萬港元）達成和解，因而被改判6個月有期徒刑，但可易科罰金18萬新台幣（4.6萬港元），即付錢可免過牢獄之災。



陳男趁機解鎖大姨子手機瀏覽相簿，發現有哺乳照片後，隨即轉發給自己作「珍藏」。（AI生成圖片）

偷儲18張大姨子哺乳照片

台媒於今年9月報道，案發於2019年，涉案陳姓男子的時任妻子不小心將胞姊手機帶回家中，陳妻之後往洗澡，剛巧該部手機接到來電而發出鈴聲，陳妻叫丈夫查看來電狀況，並將手機圖形鎖密碼告知對方。陳男將手機開鎖後，趁機瀏覽手機相簿，發覺內有大姨子的哺乳照片，露出胸部和乳暈，於是他偷偷將18張哺乳照片傳送到自己手機內，並存在硬碟「珍藏」。

色男辯稱︰存下來只是想看

到了2022年7月，陳妻在丈夫硬碟內發現相關照片，憤而質問對方，陳男辯稱「一切都是該死的好奇心」、「存下來只是想看」。陳妻立即將事件告知胞姊，同時要求陳男向胞姊道歉，受害人得知事件後怒告陳男，陳妻則在同年離婚。

陳男擅自儲存大姨子18張哺乳照片。（AI生成圖片）

被告辯稱︰為推動哺乳友善環境

案件先在彰化地院進行審理，陳男辯稱案發翌日將手機還給原告，當時已表示不小心看到手機照片，對方一早知情，被告更形容下載照片是「為推動哺乳友善環境」，並非滿足自己私慾。

辯方律師認為原告沒有損失

辯方律師更稱，陳男複製照片，並非翻拍，所以理應不算「竊錄」，網上經常有婦女分享哺乳照片，認為因哺乳而露出的身體部位並非身體隱私範圍，陳男事後自行刪除照片，硬碟經檢驗後沒有發現存放相關圖像，原告沒有任何損失。

被告一度被判罪成，入獄8個月，上訴後獲改判6個月有期徒刑，可易科罰金18萬新台幣（4.6萬港元）。（AI生成圖片）

一度罪成入獄8個月 上訴改判可易科罰金18萬新台幣

但法官沒有接納陳男和其律師的說法，裁定「非公務機關非法蒐集及處理個人資料」罪名成立，判處8個月有期徒刑。被告隨即上訴，同時向受害人支付20萬新台幣（約5萬港元），雙方達成和解。台中高分院考慮到雙方達成和解，撤銷原本裁決，改判6個月有期徒刑，但可易科罰金18萬新台幣（4.6萬港元），案件可上訴。

（綜合）