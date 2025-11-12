女子拖車仔健身中心狂斟水！目擊者︰黐X線　本尊解釋＋店方回應

有時有圖都未必有真相，最好還是詢問當事人有何內情！網上流傳1張照片，顯示1名戴耳機的女子正在健身中心的飲水機前斟水，旁邊有1輛購物車。目擊者聲稱，該名女子「攞架車仔10幾個水樽喺gym（健身中心）斟水，有無咁cheap呀？」，於是拍照放上網公審。帖文引來大量網民討論，紛紛表示「職員要出聲啦」、「似係自己住，裝多啲水返屋企用」、「帶住個耳機，你嗌我聽唔到，你睇我唔到」，但亦有人指「其實真係唔覺有問題，人哋又唔係冇交會費」、「任飲㗎喎」。



帖文引來照片中女子親自回應，她留言指家中沒有食水，「平時已經有買水，箱水遲咗到」、「去拎嘢咪順便斟水幫屋企補給下」，強調自己沒有妨礙到其他人，反而先讓給其他人斟水，反批上載者「你隻縮頭龜，就喺我後面影相po threads」。而間連鎖健身中心的官方帳號亦留言回應，笑言「我哋啲水都清甜嘅，無人排隊就無問題」。



1名戴耳機的女子坐在瑜伽磚斟水，旁邊有1輛購物車，購物車內有數個膠樽，附近亦有多部健身器材，未見其他人需要斟水。（threads圖片）

樓主︰有無咁cheap呀？

樓主在threads上載1張照片，圖中可見，1名戴耳機的女子坐在瑜伽磚斟水，旁邊有1輛購物車，購物車內有數個膠樽，附近亦有多部健身器材，未見其他人需要斟水。樓主批評「黐X線，攞架車仔10幾個水樽喺gym斟水，有無咁cheap呀？」。

網民熱議行為

許多網民留言指「我喺現場就會串佢知唔知醜」、「有錢買耳機同會籍，無錢買水」、「呢啲凡係唔使錢嘅，乜都攞到盡，大種乞衣」、「又係一啲無犯法、但好不明嘅行為」，但亦有人認為「關你X事咩，任斟㗎」、「你要斟咪同人講聲，佢唔畀你斟？」、「係咪屋企停水啊？」。

樓主女子拖車仔帶多個水樽斟水，但女子現身解釋家中沒有食水，強調自己沒有妨礙到其他人，反而先讓給其他人斟水。（threads圖片）

當事人留言解釋

帖文愈鬧愈大，引來當事人留言，解釋家中沒有食水，「平時已經有買水，箱水遲咗到」，所以當日「要去拎野咪順便斟水幫屋企補給下」，其他人需要斟水，她都立即相讓，「無造成斟水要排長龍嘅現象」，反批樓主「你隻縮頭龜，就喺我後面影相po threads」，反叫對方若有不滿，可以當面反映。

健身中心︰無人排隊就無問題

該間連鎖健身中心的官方帳號亦現身回應，笑言「我哋啲水都清甜嘅，無人排隊就無問題」。

（threads）