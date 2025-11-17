人夫猥褻妻子閨密！她被摸下體以為發春夢　遭脫褲驚醒　淫男認罪

訪客拜訪理應好好招待，不應侵機猥褻。台灣新北有1名好色人夫，見到妻子的單親媽媽閨密帶同孩子前來借宿打地鋪，竟不理會妻子睡在附近，趁半夜撫摸閨密胸部和下體。受害人最初以為是發春夢，所以不以為意，直到被脫掉褲子時，她才驚醒並質問。淫男當場否認有越軌行為，受害人揚言報警，他才轉口風認錯道歉，但終被告上法庭。



案件一審期間，男被告再次「轉軚」否認控罪，仍被判囚10個月；經上訴後，被告改口認罪，並向受害人道歉，法官改判入獄7個月。



受害人和孩子在主人房打地鋪，淫男仍然出手猥褻。（AI生成圖片）

受害人和孩子在主人房打地鋪

台媒於今年11月報道，被告的妻子和受害人是高中閨密，而受害人是單親媽媽。被告妻子於2024年初因離職而遇到龐大壓力，所以邀請閨密前來新北市三重區遊玩。受害人帶同孩子前來，但因翌日要早起，所以要求在被告家中借住1晚，由於房間不夠，所以受害人和孩子在主人房打地鋪，但中間有床架隔開，眾人陸續入睡。

撫摸閨密胸部和下體

去到大約凌晨2點許，受害人感到自己的胸部和下體遭人撫摸，以為自己正在作夢，所以沒有理會，但她突然感到褲子被人脫下，隨即驚醒過來，發現閨密丈夫躺在一旁撫摸自己，甚至試圖脫她的褲子。

被告多次改口，最終認罪，被判囚7個月。（AI生成圖片）

淫男最初否認 IG發文道歉

受害人隨即起身質問，淫男藉機親吻其臉頰，同時央求「不要講」，之後起身離開，受害人隨即傳送訊息給男友，希望男友立即前來，繼而叫醒閨密一起質問淫男，他卻當場否認，受害人揚言報警，淫男才認錯道歉，當日早上在instagram發文向受害人道歉，表示自己「做出性侵胸部及撫摸下體的侵害，造成這次對您的傷害以及陰影，我本人感到萬分抱歉」，受害人最終報警提告。

被告入獄7個月

案件進行一審期間，男被告改口否認犯法，辯稱當晚以為受害人是自己妻子，所以才會上下其手，並非故意猥褻，但法官根據受害人口供和淫男ig發文，將他判囚10個月。案件在高等法院進行高等法院，由於被告今次改口認罪，並向受害人道歉，法官認為被告態度有所改變，所以減輕刑罰，改判有期徒刑7個月，案件仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）