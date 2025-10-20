女中學生遭摸胸猥褻！憂考不上首志願噁忍1年　補習淫師下場曝光

許多家長都會安排子女參加補習班，希望提升成績考進心儀學府。台中1名女生由小學3年級開始，一直接受1名補習班男教師指導，自升上國中二年級，即年約14歲的時候，淫狼教師利用雙方在教室獨處之際，向女生抱親吻，甚至將她抱上大腿摸胸猥褻，受害人因擔心考不上第一志願的學校而長期啞忍，淫師獸行持續接近1年，最終曝光。法官考慮到雙方達成和解和寫下悔過書，裁定被告32項性騷擾和猥褻罪名成立，合併判處有期徒刑2年，緩刑5年。



師生一直相處融洽

台媒於今年10月報道，案件在台中地院進行審理，受害人在2018年就讀小學3年級，開始到男被告經營的補習班上課，由被告負責教學。到了2023年12月，被告結束補習班業務，改到台中市西屯區1間補習班當教師，受害人跟隨前往，被告每周3天都會到學校接走受害人，再前往補習班照顧指導，一直持續到對方升上國中，雙方相處融洽，豈料有人暗生惡念。

女生遭淫師多次性騷擾和猥褻

受害人升讀國中2年級至3年級、即是14歲至15歲時，被告趁在教室獨處時，突然擁抱或親吻受害人額頭。至受害人就讀國中三年級的學期時，被告更要求她背向自己，繼而讓受害人坐在其大腿上，然後伸入衣內揉捏胸部1至2分鐘，獸行由2023年4月30日持續至2024年3月16日，維時接近1年，大約每3周1至2次。受害人擔心自己若不聽話，被告就不再提供指導，令她無法考上第一志願，只好委屈啞忍。

合併判處有期徒刑2年 緩刑5年

補習淫師的獸行最終曝光，受害人報警提告，法官認為，被告明知道受害人尚未成年，仍然利用權勢向她進行性騷擾和猥褻，破壞受害人和家長對師長的信任，法官考慮到被告認罪和寫下悔過書，而且和受害人一方達成和解，裁定被告「成年人故意對少年犯性騷擾」、「成年人故意對少年犯利用權勢性騷擾」和「成年人故意對少年犯利用權勢猥褻」共32項罪名成立，合併判處有期徒刑2年，緩刑5年，同時禁止被告對受害人騷擾、通信等非必要聯絡，全案仍可上訴。

