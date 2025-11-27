淫狼阿公2次性侵6歲外孫女！捱告稱保證絕不再犯　法官怒斥兼重判

台灣發生兒童遭性侵案件，淫狼竟是家族長輩！彰化1名老翁被指獨自照顧大約6歲的外孫女期間，2次對孫女伸出狼爪，猥褻和強制性交得逞，導致女童身心受創，長大後仍然無法忘記這段痛苦記憶，最終告知家人，獸行才因而曝光。



淫狼阿公捱告後認罪，在庭上保證絕不再犯，法官經審理後，怒斥被告為了滿足私慾，利用年幼外孫女對親情的依賴而犯案，嚴重違反倫常，判處應執行有期徒刑6年6個月。



老翁被指獨自照顧大約6歲的外孫女期間，2次伸出狼爪，猥褻和強制性交得逞，導致女童身心受創。（AI生成圖片）

2次伸出狼爪 猥褻和強制性交得逞

台媒於今年11月報道，男被告目前67歲，案發於2018年9月至2019年9月期間，外孫女當時就讀小一，大約6歲，需要成年人照顧。男被告賦閒在家，獨自照顧外孫女，卻在住所房間內2次犯案，不但猥褻外孫女，甚至強制性交。受害人長大後仍因事件而心靈受創，加上受到「#MeToo事件」影響，所以她鼓起勇氣，通知母親報警提告。

法官裁定男被告「強制猥褻」和「強制性交」罪名成立，應執行有期徒刑6年6個月。（AI生成圖片）

男被告入獄6年6個月

案件在彰化地院進行審理，男被告承認罪行，同時保證絕不會再犯案，但法官認為被告身為外祖父，理應保護孫女，但他為了滿足私慾，利用年幼外孫女對親情的依賴而犯案，嚴重違反倫常，雙方年齡相差60歲，被告利用阿公身份、雙方獨處，以及在房內犯案，明顯營造「難以抗拒情境」，考慮到被告認罪、年事已高和沒有性侵前科，裁定「強制猥褻」和「強制性交」罪名成立，應執行有期徒刑6年6個月。

（綜合）