帶手機到校被沒收！14歲女生得悉要「見家長」　哭訴遭父性侵15次

馬來西亞發生懷疑獸父性侵親生女兒案件。1名14歲中二女學生在校內被老師沒收手機，校方面求她通知家長到校領回手機，女學生得悉要「見家長」後，突哭訴由2022年至2024年初，先後被父親性侵15次。校方立即通知州福利局，警方經調查後拘捕涉案父親。



受害人稱遭父親性侵約15次

當地媒體於今年10月報道事件，亞婁警區主任莫欣交代案情指，表示14歲受害人來自亞婁，目前就讀中二，9月22日擅自攜帶手機回學校，老師見狀沒收，並要求她通知家長前來學校領回手機。女學生得知校方要「見家長」，表示自己目前與外祖父同住，經輔導老師作出進一步了解，受害人終於哭訴跟家人發生爭執，而且曾經被父親性侵大約15次，所以寧願與外祖父同住。

校方立即通知州福利局跟進

校方獲悉後立即聯絡州福利局，局方帶同女生前往醫院接受檢查，之後報案求助。警方經調查後，發現受害人的母親於2017年因糖尿病離世，家中剩下4名成員，分別是40歲父親、繼母、受害人和其18歲胞姊。受害人稱，父親由2022年至2024年初期間，趁家中無人之際，在受害人房內伸出狼爪，她遭多次性侵導致心靈受創，不太記得案發經過。

警拘涉案男子 暫准保釋

莫欣指出，警方於9月24日拘捕涉案父親，被捕男子接受調查後暫獲保釋。檢察署將會取得受害人醫療報告，屆時採取進一步行動。

（中國報）