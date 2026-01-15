結婚前1天告白！新娘偕姦夫半同居愛愛︰不愛丈夫　綠帽男怒告他

「愛人結婚了，新郎不是我」，隨時觸發婚外情！台北1名人夫指控，和妻子結婚前1日，姦夫突然向她告白，婚後妻子和姦夫半同居及發生關係，甚至向其他人說出「不愛丈夫，最愛的還是他（姦夫）」，綠帽夫大怒提告姦夫索償50萬新台幣（約12.7萬港元）。



雖然姦夫否認陷入不倫戀，但法官綜合相關對話紀錄和其他證人口供，判處男被告賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



雙方當年結婚前1日，姦夫仍然選擇表白。（示意圖／shutterstock）

姦夫於新娘結婚前1天表白

台媒於2025年12月報道，涉事夫妻目前仍未離婚，雙方當年結婚前1天，姦夫仍然選擇向女方表白，之後他們持續互傳親密訊息，甚至演變到半同居，以及發生性行為。人夫決定提告姦夫，同時提供所有證據，總共索償50萬新台幣（約12.7萬港元）。

姦夫否認陷入不倫戀

姦夫卻辯稱，人夫提出的對話紀錄內容，其實只是雙方之間友情互動，並非親密對話，人夫沒有照片或影片等其他證據，以證明2人曾有肢體接觸等行為，如果只有對話紀錄，根本無法認為其配偶權受到侵害。

綠帽夫得知事件，提告姦夫索償50萬新台幣（約12.7萬港元）。（示意圖／shutterstock）

2女證人一起打臉

但有女證人作供時表示，女方婚後曾向她透露和姦夫交往一事，甚至說出「不愛丈夫，最愛的還是他（姦夫）」，並有對話紀錄作證。另1名女證人亦指，女方和姦夫算是半同居，雙方見面就會發生性行為，所以她曾出言調侃過女方。

被告賠償20萬新台幣

法官檢視對話紀錄內容，女方婚後曾經LINE傳送訊息給被告，內容提及「能見到你，心裡都是快樂的」、「我禮拜六是不是不能睡你家？」等，可見女方不定時前往被告住所過夜，雙方對話內容親密，擺明就是戀人。法官綜合所有證據，可見雙方交往超越正常友誼，侵害到人夫的配偶權，判處被告賠償20萬新台幣（約5萬港元），案件仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）