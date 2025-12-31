內地女子「遭男友強姦」　待對方坐監3年後再復合　結局令人心寒

2025年10月15日，男子劉某與女友晶晶在江蘇崑山打工期間，因生活瑣事發生爭吵。爭執過程中，劉某掐住晶晶頸部，致其窒息身亡。



劉某母親透露，爭吵的原因是晶晶提起了「之前的事情」，劉某被刺激，情緒激動釀成大錯。劉某母親還稱：事發後，劉某第一時間聯繫自己，稱做錯了事，要求報警處理。

2025年10月15日，男子劉某與女友晶晶在江蘇崑山打工期間，因生活瑣事發生爭吵。爭執過程中，劉某掐住晶晶頸部，致其窒息身亡。（微博＠封面新聞）

男友被羈押期間 晶晶曾表達愛意 待其出獄後復合卻被殺：

+ 11

2022年7月，同為大學生的劉某與晶晶，在暑期見面同住。其間晶晶報警指控在生理期時遭到劉某強姦。據劉某母親提供的聊天記錄顯示，劉某被羈押期間，晶晶曾表達愛意，並稱不希望劉某坐牢。

安陽市文峰人民法院認為，儘管晶晶對劉某表達了關心，但不能否定劉某違背晶晶意志，與其發生性關係的事實。一審劉某以強姦罪獲刑三年。劉某不服判決提出上訴，二審法院審理後維持原判。

2025年7月13日，劉某刑滿釋放，不久後便與晶晶復合。沒想到3個月後又因爭吵釀出悲劇。記者了解到，案發後警方以涉嫌故意殺人罪將劉某刑事拘留，目前案件仍在辦理中。

內地刑法第二百三十六條規定：「以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女的，處三年以上十年以下有期徒刑。姦淫不滿十四周歲的幼女的，以強姦論，從重處罰。強姦婦女、姦淫幼女，有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。」在客觀方面表現為違背婦女意志強行與婦女發生性關係的行為。這種行為具有以下特徵：

（一）違背了婦女的真實意願；

（二）行為人以暴力、脅迫或者其他手段，強行與婦女發生性關係。



法律專業人士相關闡釋：與婦女發生性行為不能違背其意志，與雙方是否確認關係、是否訂婚沒有關係。根據內地刑法規定，違背婦女意志，以暴力、脅迫或者其他手段強行與婦女發生性關係的行為構成強姦罪。該罪侵犯的是婦女性的不可侵犯的權利，即婦女按照自己意志決定自己性行為的權利。因此，是否違背婦女意志是強姦罪犯罪構成的關鍵要素。

延伸閲讀：台女教師「9次性侵小學生還懷孕生子」 判監17年半不服提上訴