4孩爸爸鬥快食西瓜鯁死！獎品僅為1份薯條　度假村回應惹遺孀不滿

巴西發生食西瓜奪命悲劇，聖保羅州1名4孩之父鯁死。事緣他入住當地度假村，其中一項活動是禁止用手鬥快吃完桌上的西瓜，他吃到中途無反應，目擊者透露當時無工作人員懂急救，直至有名住客上前進行心肺復甦法（CPR），至25分鐘後救護車才到達。該名爸爸送院確認死於呼吸道阻塞導致窒息。



涉事度假事後作出回應，但死者遺孀反擊，指度假村安排失當，現場又沒配置醫療人員，耽誤了救人時機，將採取法律行動。



37歲爸爸切拉索馬和妻子育有4名孩子，在渡假村參加食西瓜比賽時鯁死。（「Carlos Cerasomma」facebook圖片）

禁止用手鬥快食完桌上西瓜

事發於巴西聖保羅州，37歲爸爸切拉索馬（Carlos Cerasomma）居於阿拉拉斯（Araras），是塑膠工業貿易公司的銷售員，與妻子育有4名孩子。事發於2025年12月11日，切拉索馬到聖佩德羅（Sao Pedro）溫泉度假村遊玩，其中一項活動是食西瓜大賽，當時還有5人參戰，玩法是禁止用手鬥快吃完桌上西瓜，獎品是1份薯條。

有目擊者指，現場人員不懂急救，最後是1名女住客出手進行CPR。（網上圖片）

目擊者爆職員不懂急救 女住客出手CPR

有目擊者向當地媒體G1透露，切拉索馬吃了一會出現鯁喉，現場人員大聲呼叫救生員，又有人大聲問是否有人懂急救。最終是1名女住客幫忙，他猜對方是醫生，為切拉索馬進行心肺復甦法（CPR），約25分鐘後消防救護隊抵達。

消防指，傷者下午4時40分送到急症室，最終死於呼吸道阻塞導致窒息。警方表示，死者遺體要送到法醫研究所作進一步檢驗。

涉事渡假村指，他們當時已啟動緊急救援程序，進行初步救援及呼叫救護車。（網上圖片）

度假村稱有作初步救援 遺孀不滿安排失當

事發後涉事度假村回應事件，解釋該名住客是參加活動期間身體不適，引發心肺功能停止，又保證當時已立即啟動緊急救援程序，進行初步救援及呼叫救護車。住客送院前仍有生命跡象，會與家屬聯絡給予支持。

相關回應未令死者妻子山度士（Kimberly Santos）滿意，她批評度假村安排，指丈夫身高1.8米，卻要用1張矮桌子比賽，要低頭趴著吃是高風險因素。她憶述當時工作人員告之丈夫只剩下1塊西瓜，馬上要贏，隨後才發現丈夫沒了反應，頭一直垂下。

遺孀續指現場沒有緊急醫療小組，耽誤了救人時機，當時是由其他住客向丈夫施救，現場工作人員及救生員根本無力處理，後來有1名護士趕到，但未有進行任何救援程序。她打算採法律行動追究責任。

（綜合）