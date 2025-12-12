商場扶手梯夾死狗片瘋傳！男女主人傷心抹淚　網民怒斥：無資格喊

飼主帶寵物外出，切記要小心保護！本港近日瘋傳1條影片，顯示商場扶手梯上有一隻寵物狗被緊夾，已沒有反應疑被夾斃，身旁一對中年男女表現傷心，一直在抹眼淚。許多網民留言直斥「自己害死隻狗，點解唔抱住佢？」、「無資格喊，根本就可以避免」、「完全接受唔到香港仲會發生啲咁嘅事」。不過隨即有人留意到，現場背後有簡體字句子，而且目擊者操普通話，故相信並非在香港發生。



《香港01》翻查資料，發現影片早於2025年11月30日已在內地網絡流傳，影片同樣惹來網民議論。



扶梯上層位置有狗狗被夾住，當場已無反應，疑已被夾斃，1對中年男女蹲旁抹眼淚。（threads影片截圖）

狗狗疑被扶手梯夾斃

近日有香港網民在threads上傳相關影片，片中可見一對中年男女蹲在商場的扶手梯上層位置，旁邊有隻小狗，狗狗遭扶手梯緊夾，當場已無反應，疑已被夾斃。該對男女表現傷心，分別用手或紙巾抹走眼淚。網民分析影片，懷疑有人攜狗狗乘搭扶手梯時沒有抱起，或者大意讓狗狗甩出，導致狗狗被梯級捲到毛髮夾斃，事件引來途人駐足觀看。

中年男女表現傷心，分別用手或紙巾抹走眼淚。（threads影片截圖）

網民︰香港唔止一單狗狗夾腳啦

影片引起許多網民討論，「點解唔抱住佢？狗狗好慘」、「隻狗咁輕，都懶得抱」、「養狗真係要考牌」、「我想講香港唔止1單狗狗夾腳啦，做主人可唔可以唔好咁大意？」。

影片於2025年11月30日已在內地網絡流傳，當時大量內地網民討論事件，認為狗主該負最大責任。（網上影片截圖）

片中背景見到有簡體字，加上目擊者亦操普通話，故有網民懷疑並非在香港發生。（網上影片截圖）

事件疑在內地商場發生

片中背景見到有簡體字，加上目擊者亦操普通話，故有網民懷疑事件並非在港發生。《香港01》翻查資料，影片早在2025年11月30日已在內地網絡流傳，當時大量內地網民討論事件，不少人認為該隻狗狗體型細小，主人帶着外出時，應放進寵物袋內，以免發生意外，紛紛認為狗主難辭其咎。

（綜合）