台女軍官醉後遭長官意圖性侵！男下屬趕至不敢開門　法庭終極裁決

軍人理應紀律嚴明，但他身為高級軍官卻知法犯法！台灣1名時任上校兼軍艦艦長和一班下屬到基隆唱歌飲酒，其後帶同醉酒女少尉前往旅館休息，艦長入房後即脫光全身衣物，對女少尉圖謀不軌。受害人酒醉三分醒，立即跑進洗手間反鎖，軍艦中校輔導長發現2人尚未返回軍艦，隨即致電女少尉了解，她立即講述情況向對方求助。



輔導長趕往酒店支援，卻表示「不能以中校的身份開上校的門」，只好指示女少尉自行衝出房門。但當女少尉打開洗手間門時，遭到長官壓制床上掀起衣物試圖性侵，輔導長一直要求旅館職員致電該間房間的電話作出騷擾，艦長受到影響未能得逞，只好穿回衣物離開。艦長事後不但遭撤職，而且被判有期徒刑4年6個月，他不服出上訴，最終法庭維持原判定讞，被告同時需要向受害人賠償70萬新台幣（約17.8萬港元）。



被告當時擔任上校，而且是軍艦艦長，事後遭到撤職。

艦長入房後自行脫光全身衣物

台媒於2026年1月報道，案發2019年5月23日，涉案呂姓男子當時擔任上校，而且是軍艦艦長，當時帶同9名下屬到基隆1間卡啦OK場所聚會。活動結束後，呂男以飲醉為借口，拐騙醉酒女少尉到旅館投宿。進入房間後，呂男自行脫光全身衣物有所行動，女少尉酒醉三分醒，立即起身跑進洗手間反鎖。

艦長將受害人強行壓制床上企圖性侵

陳姓中校輔導長發現2人尚未返回軍艦，隨即致電女少尉了解，她直接道出實情，稱自己「被困」洗手間內。陳前往旅館支援，卻表示「不能以中校的身分開上校的門」，於是指示女少尉自行衝出房門。女少尉打開廁所門後，呂男強行將她壓在床上，扒開其內衣褲，強吻及舔舐其胸部和下體，甚至企圖性侵。陳一直要求旅館職員，致電案中房間電話，呂男受到騷擾未能得逞，只好穿回衣物離開。

被告不服上訴，最高法院維持原判，判處有期徒刑4年6個月，判決定讞。

男被告否認性侵

呂男事後被捕，辯稱當時飲醉酒，出現斷片情況，對案發過程沒有印象，聲稱「不確定有沒有脫光，衣服應該是有掀開來而已」。呂男更稱自己只是上床睡覺，沒有性侵對方，之後被電話聲吵醒。

判囚4年6個月 全案定讞

案件進行一審，法官指出，受害人內衣和內褲內層採得呂男DNA，足以證明其企圖性侵行為，呂男犯下《陸海空軍刑法》相關罪行而遭到撤職，事後否認犯罪，毫無悔過，利用職權和受害人酒後情況，嚴重侵害受害人性自主權和身心安全，法官依照《刑法》和《陸海空軍刑法》相關規定，判處有期徒刑4年6個月。被告不服上訴，最高法院2026年1月8日維持原判，判決定讞。

賠償70萬新台幣

民事方面，受害人索償約183萬新台幣（約46萬港元），原審法官判處呂男賠償50萬新台幣（約12.8萬港元），雙方方不服上訴，高等法院高雄分院衡量雙方身份地位，認為賠償70萬新台幣（約17.8萬港元）更為適合。

