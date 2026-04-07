男友下體長達17厘米！持久激戰最長維持1小時　女生太累崩潰喊慘

有時大未必好！台灣1名女生在網上大呻，指其男友下體尺寸算大，勃起時長達17厘米，圈起來量度「周長」15厘米，而且床上能力非常持久，每次至少都有40分鐘至1小時，女生慨嘆「全程是很舒服沒錯，但還是完全沒辦法高潮過，反而是腿痠到不行」，而男友對自己的狀況亦感到苦惱。



許多網民笑言「40分鐘至1小時的話，建議去看泌尿科，這東西還真不是越久越好」、「不是大就會舒服」，有人則指測是「技術問題」。



樓主指男友下體尺寸算大，勃起時長達17厘米，圈起來量度「周長」15厘米，而且床上能力非常持久，每次至少都有40分鐘至1小時。（示意圖／shutterstock）

男友下體大兼床上能力持久

樓主在「Dcard討論區」發文表示，男友下體勃起時長達17厘米，圈起來量度「周長」都有15厘米，每次「愛愛」都非常持久，每次至少都有40分鐘至1小時，真正出進至少接近半小時，樓主形容全程舒服，但「就算男友尺寸大，也是很難高潮」，反而是雙腿很痠，男友亦為此煩惱，故詢問大家「有沒有什麼方法能達到高潮，或是相關經驗分享」。

樓主形容全程舒服，但「就算男友尺寸大，也是很難高潮」，反而是雙腿很痠。（示意圖／shutterstock）

網民︰爽不爽跟尺寸大小沒關係

帖文引來大量網民討論，「爽不爽跟尺寸大小沒關係」、「又不是愈大或愈久就好，這東西是要找適合自己的」、「又不是大就會高潮就會爽，可悲邏輯」、「沒技術終究瞎忙」。

（Dcard討論區）