男友太持久！每天愛愛至少2小時　女生崩潰呻慘︰還可以馬上第2次

情侶情到濃時發生關係是甜蜜事，最重要的是雙方都享受。台灣1名女生在網上抱怨，指男友性能力非常持久，「至少要2小時才能結束，而且這還不包括前戲」，最長時間可達3小時，最終不但需要用手解決，而且「還可以馬上第2次」。女生指雙方每天都會發生性行為，她痛苦地形容自己並非愛愛，反而「是在做全身有氧運動」，導致非常疲倦。



許多網民留言表示同情，指「比早洩更痛苦的可能是遲射」、「遲射也是要看醫生的喔」、「做太久根本不舒服」、「燃燒脂肪吧，2小時太長」。



每次和男友愛愛長達2至3小時，令到樓主非常痛苦。（AI生成圖片）

愛愛最高峰長達3小時

樓主在「Dcard討論區」發文表示，每次和男友愛愛都需很長時間，「前戲半小時，正式進入又2小時，有時候甚至3小時」，而且男友「還不一定會射」，樓主明明已經非常疲倦，都要爬起身用手協助男友解決。

男友受輕微刺激即可再戰

最恐怖的是男友如受到輕微刺激，「還可以馬上第2次」，現時每天都會和男友發生性行為1，樓主抱怨已經並非愛愛，「是在做全身有氧運動」，直言「其實太久也很痛苦」。

網民提醒樓主男友應該及早求醫。（AI生成圖片）

網民︰這不是燃脂，這是燃燒生命

帖文引來大量網民討論，「2小時感覺要看醫生了」、「超過1小時就是在挑戰耐性了」、「這不是燃脂，這是燃燒生命」、「好痛苦的感覺」。

