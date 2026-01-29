女子拜年哭訴曾遭父性侵！淫男不安慰反猥褻露械求歡　下場曝光

性侵受害人勇敢說出遭遇，極需要安慰保護，但有人卻伺機伸狼手作出傷害。台中1名女子在農曆新年期間前往1間串燒店拜年，其間向老闆哭訴曾遭父親性侵的悲慘經歷，豈料老闆不但沒有給予安慰，反而動手猥褻，甚至露械要求發生性行為。受害人受到「二次傷害」，脫困後報警求助。



男被告被判「強制猥褻」罪成，囚1年4個月，惟他不服提出上訴，主張願意認罪，並提出15萬新台幣（約3.83萬港元）和解金請求減刑，卻遭受害人拒絕，法官考慮到被告認罪，減刑2個月，改判入獄1年2個月。



李男事後被捕，判罪成後提出上訴。（示意圖／shutterstock）

女子拜年時透露曾遭父親性侵

台媒於今年1月報道，案發於2023年1月23日，即農曆新年大年初二，受害人和李姓男子本身認識，她依約前往李男經營的串燒店拜年。李男拉下鐵門，2人在店舖2樓飲酒聊天和看電視，其間受害人情緒低落，向李男透露過往曾經遭到父親性侵的悲慘經歷。

老闆店內向女子猥褻露械 要求發生性行為

李男聽受害人的經歷後沒有安慰，反而靠近對方，繼而撫摸胸部和身體其他部位，隨後裸露下體，欲強拉受害人撫摸其生殖器官，同時要求發生性行為。受害人當場反抗，雙方發生拉扯，由於擔心激怒對方，受害人改用言語安撫，謊稱另有約會需要離開現場。雙方一度僵持，最終李男才肯放行，受害人事後長期出現情緒低落、哭泣不止等反應，最終在友人和同事鼓勵下報警求助。

法官考慮到被告改為認罪，撤銷原判，改判有期徒刑1年2個月。（示意圖／shutterstock）

被告拒認罪入獄1年4個月

案件在台中地院進行一審，李男否認犯罪，辯稱雙方短暫互動，相關指控只是原告一面之辭，但法官考慮到證人口供和反應，認為其說法前後一致，裁定「強制猥褻」罪名成立，判刑1年4個月。

改認罪獲減2個月刑期

李男不服判決提出上訴，案件在台中高分院進行審理，被告願意認罪，同時提出15萬元新台幣（約3.83萬港元）和解金，以達成和解，只不過遭到受害人拒絕。法官考慮到被告認罪，撤銷原判，改判有期徒刑1年2個月，全案仍可上訴。

（綜合）