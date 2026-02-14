綑綁處女女友1日3次性侵！渣男稱結婚騙撤告遭踢爆　法庭終極裁決

歹徒犯案後，總會千方百計逃避法律制裁。台灣1名有毒品前科和3次婚姻的男子頻頻更改姓名，和1名處女交往期間，明知女友沒有意願發生關係，仍用膠帶捆綁對方，1日內3次性侵得逞，甚至搶走女友銀包和手機，強迫對方不得離開。受害人報警求助，卻受到哄騙聲稱結婚，因而撤回提告，男友卻一早和另1名女子結婚，開啟第4段婚姻。案件經過3次審理，最高法院維持有期徒刑4年刑罰，全案定讞。



周男事後被捕。（示意圖／shutterstock）

結過3次婚 多次改姓名

台媒於今年1月報道，涉案周姓男子有毒品前科，案發前除了結過3次婚之外，還有多次更改姓名紀錄，原本姓李，之後改姓周，然後又改名。

恐嚇訊息︰用強勢來得到

周男2023年初與和1名處女交往，2人沒有同居，但女友每周五都會前往周男位於新北板橋的租住單位過夜。周男曾經傳送恐嚇訊息，提及「我一直尊重你，沒有採取強勢方式來得到你」、「你一直不願意的話，有一天我會用強勢來得到」。

周男案發前結過3次婚，聲稱會和受害人結婚，騙得對方撤回提告，但法官翻查戶籍資料，發現他一早已經和另1名女子結婚，展開第4段婚姻。（示意圖／shutterstock）

1日3次性侵得逞

案發同年3月17日上午11時許，女友前往周男位於板橋的租住單位，周男不但強行脫下女友所有衣物，而且撫摸對方全身，甚至強迫女友為他手淫。到了當日下午2時許，周男更逼迫女友為他口交。當晚大約10時，周男打算強迫性交，受害人表現抗拒，周男恐嚇若不性交，就找人將她輪姦，隨即取出膠帶綑綁女友手腳，並用毛巾塞入對方口部，毆打後性侵得逞。

受害人報警獲得保護令

周男完事後為女友鬆綁，受害人深夜11時許洗完澡，發現自己手機、銀包和外套都被周男取走，周男正當打算駕駛電單車離開，受害人立即追出門口，周男聲稱尋找前妻，要求女友留在屋內等候，受害人無奈照做，卻趁機報警，翌日（18日）獲法庭頒發保護令，裁定周男遠離受害人住所至少100米，但周男違反保護令被判拘役50日。

案件經過3次審理，最高法院駁回被告上訴，維持原判，被告入獄4年。（示意圖／shutterstock）

聲稱和受害人結婚 法官揭早和其他女性結婚

到了2024年11月，案件在新北地院進行一審，周男當庭認罪，表示案發前服用藥物和毒品，可能受到影響，同時聲稱會和女友結婚，騙得對方撤回提告，但法官翻查周男戶籍資料，發現他早於2024年3月已經和另1名女子結婚，展開第4段婚姻。

法官認為周男沒有悔意，不排除騙婚減刑，裁定「強制猥褻」及「強制」罪成，判囚8個月，但可易科罰金，「強制性交」同時罪名成立，法官判處有期徒刑4年，但不得易科罰金。

法庭終極裁決判囚4年

案件在高等法院進行二審，周男稱原告在一審期間原諒自己，不但撤告，而且為自己求情，雙方有共度餘生的共識，所以請求法官輕判。但法官認為，周男1日3次性侵後，仍和其他女子第4次結婚，難以認定被告會和受害人共度餘生，所以維持原判。被告再次上訴，今年1月13日遭最高法院駁回，全案定讞。

（綜合）